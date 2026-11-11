Formé à l’ASSE entre 2015 et 2020, Cyril Martin-Pichon retrouvera son ancien club ce dimanche (15h) à Annecy, lors du septième tour de Coupe de France. Désormais milieu de terrain du GFA Rumilly-Vallières, l’ancien capitaine de la réserve stéphanoise s’est longuement confié à Poteaux Carrés.

Le tirage au sort lui a offert des retrouvailles. Dimanche, Cyril Martin-Pichon affrontera l’ASSE, un club dont il a porté les couleurs pendant quatre ans et demi. Une affiche qu’il espérait depuis l’annonce des groupes du septième tour.

« Je suis super content de ce tirage. Super content ! », confie-t-il. Au sein de Rumilly-Vallières, l’enthousiasme est partagé. Plusieurs bénévoles, membres du staff et même le président du club entretiennent un attachement particulier aux Verts.

ASSE : Laurent Batlles, l’entraîneur qui a tout changé

Arrivé dans le Forez en juillet 2015, Cyril Martin-Pichon a traversé plusieurs catégories du centre de formation avant de découvrir le football senior avec la réserve.

Parmi les entraîneurs côtoyés, un nom se détache nettement : Laurent Batlles.

« Sans hésiter, Laurent Batlles. De loin. Je pense que c’est l’entraîneur qui m’a fait le plus progresser. »

Sous ses ordres, la réserve stéphanoise avait décroché sa montée en National 2. Une période que l’ancien capitaine considère comme la plus enrichissante de sa formation.

Pourquoi Cyril Martin-Pichon a quitté les Verts

La suite s’est révélée plus compliquée. Après le départ de Laurent Batlles pour Troyes, Razik Nedder a pris les commandes de la réserve, tandis que l’équipe première connaissait des changements.

Le club souhaitait alors favoriser l’émergence de plusieurs jeunes récemment vainqueurs de la Coupe Gambardella. Martin-Pichon a compris que ses perspectives de temps de jeu se réduisaient.

« Razik et le staff de Puel m’ont fait comprendre qu’il valait mieux que je trouve un autre projet… », raconte-t-il.

Pourtant, le milieu disposait encore de dix-huit mois de contrat. Il a finalement choisi de quitter l’ASSE en janvier 2020 pour retrouver Bourgoin, sa ville natale.

Avec le recul, il reconnaît sa part de responsabilité. Confronté à la concurrence de Yann M’Vila et à l’émergence de Mahdi Camara, il estime ne pas avoir été armé mentalement pour s’imposer.

« Si j’avais eu un peu plus la dalle, j’aurais peut-être pu gratter des choses. »

Saliba, M’Vila, Chambost : les souvenirs d’une génération

Malgré ce départ, Cyril Martin-Pichon ne nourrit aucune rancœur envers son club formateur. Il conserve une grande admiration pour plusieurs anciens partenaires.

Il cite Dylan Chambost pour sa qualité technique, Mahdi Camara pour sa progression et William Saliba pour son talent. Mais chez les professionnels, c’est Yann M’Vila qui l’a le plus impressionné.

Le milieu retient autant sa lecture du jeu que sa bienveillance envers les jeunes joueurs.

Dimanche, Cyril Martin-Pichon retrouvera donc l’ASSE sans esprit de revanche. Avec le plaisir de défier le leader de Ligue 2 et l’envie de prolonger l’aventure de Rumilly-Vallières en Coupe de France. Une rencontre forcément particulière pour celui qui considère toujours Saint-Étienne comme son club formateur.