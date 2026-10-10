Dans quelques minutes, les Verts vont affronter le Rodez AF dans le cadre de la huitième journée de Ligue 2 BKT. Les hommes d’Ian Cathro ont à cœur de reprendre leur marche en avant au Stade Geoffroy-Guichard après la frustration vécue sur la pelouse de Saint-Symphorien. Voici le onze choisi par l’entraîneur de l’ASSE.

Si les Ligériens pensaient avoir fait le plus dur en Lorraine en menant de deux buts grâce à des réalisations de Kévin Pedro et d’Augustine Boakye, ils ont finalement concédé le match nul (2-2) en fin de rencontre face au FC Metz. Une réaction est donc vivement attendue devant le public stéphanois pour concrétiser la domination aperçue lors des dernières sorties avant la chute à Dunkerque.

Ce samedi soir, la victoire est essentielle pour conserver les commandes du championnat et distancer la concurrence. Face aux Ruthénois, l’ASSE retrouve une formation qu’ils connaissent bien, un peu plus de quatre mois après la victoire en play-offs.

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Les Verts doivent imposer leur rythme à domicile

Avant d’aborder les prochaines échéances du calendrier, l’ASSE dispose d’une belle opportunité d’affirmer son statut de patron à domicile. Geoffroy-Guichard doit devenir une forteresse imprenable pour concrétiser les ambitions de montée directe et de titre en fin de saison.

Un succès permettrait aux Verts de refaire le plein de confiance. Même si la saison est encore longue, engranger des points à domicile face à des adversaires coriaces s’avère indispensable pour aborder la suite avec sérénité.

À l’inverse, un faux pas pourrait permettre aux poursuivants directs de se rapprocher dangereusement. Les joueurs de l’ASSE ont donc tout intérêt à entrer avec détermination dans cette rencontre et à imposer leur jeu dès les premières minutes de la partie.

La composition de l’ASSE

Voici le onze stéphanois aligné pour cette affiche face à Rodez avec notamment les absences de Julien le Cardinal, Chico Lamba et Mahmoud Jaber :

Larsonneur – Ferreira, Nair, Pedro, Old – Bernauer, Csongvai – Breum, Boakye – Ballo, Cardona.