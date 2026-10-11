Victorieuse de Rodez (2-0) lors de la 8e journée de Ligue 2, l’ASSE a livré la copie que Ian Cathro juge la plus proche de son projet de jeu. Possession, qualité de passe, présence dans la surface, les statistiques confirment la maîtrise stéphanoise.

Ian Cathro est sorti satisfait de Geoffroy-Guichard. Pour l’entraîneur des Verts, ce succès face à Rodez est le match qui ressemble le plus à ce que son équipe veut produire depuis le début de saison.

« Honnêtement, je pense qu’on travaille très bien et qu’on travaille dur. Je l’ai déjà dit, ce n’est pas facile et je suis déterminé à ce qu’on s’améliore. »

Les données de la rencontre illustrent bien ce succès, emmené par des buts de Thierno Ballo et d’Augustine Boakye, avec deux passes décisives de Jakob Breum.

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Deux fois plus d’xG que Rodez

Avec 1,60 expected goals contre 0,75 pour les Aveyronnais, Saint-Étienne a produit plus du double de danger. L’écart se voit aussi dans la surface : 25 ballons touchés dans la zone de vérité ruthénoise, contre 13 seulement côté Rodez.

Cette domination ne s’est pourtant pas traduite par une avalanche de tirs. Les deux équipes ont tenté 10 frappes chacune, dont 4 cadrées de part et d’autre. Les Verts n’ont obtenu qu’une seule grosse occasion, Rodez aucune.

La différence s’est faite sur la qualité des tentatives. Les quatre tirs cadrés stéphanois représentaient 1,29 xGOT, convertis en deux buts. Avec un peu plus de réalisme, le break aurait pu intervenir plus tôt dans la rencontre.

Larsonneur dans les temps faibles

Le contrôle du jeu est sans discussion : 62 % de possession, 576 passes tentées contre 328, et 89 % de réussite contre 81 %. Dans le dernier tiers, l’écart est encore plus parlant. Saint-Étienne y a réussi 96 passes sur 123 (78 %), quand Rodez plafonnait à 46 sur 81 (57 %).

Les Verts ont aussi tenu dans l’impact, avec 37 duels remportés contre 33 et 15 tacles réussis sur 18.

Le match n’a pas été sans flottement pour autant, notamment au retour des vestiaires. Rodez a obtenu 6 corners contre 1 seul pour l’ASSE, et a envoyé 24 centres, dont 5 réussis. Les Stéphanois ont dû effectuer 27 dégagements, contre 10 pour leur adversaire. Ils ont aussi commis 19 fautes, contre 12, et une erreur a mené à une frappe adverse.

Dans ces moments-là, Gautier Larsonneur a enfin été décisif. Le gardien stéphanois a réalisé 4 arrêts, dont 3 grosses parades, pour 0,95 but évité selon Flashscore. En face, le gardien ruthénois affiche -0,71. C’est la différence entre un succès maîtrisé et une fin de match beaucoup plus tendue.

Ferreira, Boakye et Breum au-dessus du lot

João Ferreira termine meilleur joueur du match selon les observateurs. Le latéral a touché 102 ballons, plus que n’importe qui sur la pelouse, pour 70 passes réussies (85 %).

Augustine Boakye suit. L’ailier a tenté 2 frappes pour 0,27 xG et réussi son seul dribble. Jakob Breum complète le podium.

Au milieu, Maxime Bernauer et Aron Csongvai ont tenu la baguette. Bernauer a réussi 73 passes à 95 %, Csongvai 70 à 92 %, avec 87 ballons touchés et 2 tirs.

Devant, Thierno Ballo a eu le match en main. Ses 2 frappes représentent 0,72 xG, soit près de la moitié du total stéphanois. Il aurait pu soulager les Verts bien plus tôt, mais il a manqué une occasion franche rapidement dans la rencontre. Il a quand même pesé dans l’impact, avec 11 duels disputés, le plus haut total du match avec les Ruthénois Raphaël Lipinski et Mathis Saka.

Irvin Cardona a été le joueur le plus présent dans la surface adverse, avec 5 ballons touchés. Côté Rodez, seul Kelian Nsona a réellement inquiété, avec 0,44 xG.

Une référence pour la suite ?

Maîtrise du ballon, volume dans le dernier tiers, solidité dans les duels. Les Verts ont coché la plupart des cases du jeu voulu par Cathro. Le prochain cap concerne le réalisme, pour ne plus laisser l’adversaire espérer aussi longtemps.