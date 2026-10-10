L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 8ème journée. Les Verts de Ian Cathro recevaient Rodez. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des deux entraîneurs après cette rencontre, conclue sur le score de 2-0.

Didier Santini (Entraîneur de Rodez) : « Il y a des regrets, parce que je pense qu’on doit marquer. On doit revenir au score et on a les opportunités en deuxième mi-temps. Parfois, même dans les défaites, il y a des matchs de référence. Je pense que là, on a été à la hauteur de l’événement, du rendez-vous. Après, il y a une très belle équipe en face. Il ne faut pas faire les petites erreurs qu’on a pu commettre. Mais j’ai retrouvé certaines choses qui m’intéressent. On les a mis en danger, on s’est créé des situations, on a touché le poteau. On a eu pas mal d’occasions et c’est ce qui laisse des regrets. Il faut continuer à travailler et marquer au bon moment pour les faire encore davantage douter. Je pense qu’en fin de match, ils auraient douté si on avait marqué sur cette action.

Ce sont de jeunes joueurs qui viennent d’arriver. Tous nos joueurs qui ont marqué beaucoup de buts ont eu besoin de temps. On va donc leur en laisser un peu. Le plus important, c’est qu’ils ne doutent pas. Se créer des situations, c’est déjà intéressant. Après, il y a aussi la qualité adverse. Quand je vois le match qu’on a réussi à faire face à une équipe de cette qualité, je me dis qu’il faut continuer et travailler là-dessus. Ça va être intéressant.

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Mieux faire sur les buts ? Oui, notamment sur le premier, même si je n’ai pas encore revu les images. Je pense qu’il faut sortir sur le joueur. On ne peut pas être aussi statiques défensivement dans la surface et laisser un joueur seul sur une bonne passe. Si on sort plus fort, ça crée une réaction en chaîne derrière. Si personne ne bouge, avec la qualité technique de cette équipe, on ne peut pas se permettre ça. »

Didier Santini (Rodez) : « Il y a des regrets, parce que je pense qu’on doit marquer »

Sur le second but, je pense qu’on peut le laisser partir hors-jeu. Ensuite, il faut mieux jouer le coup. Il fait un bel enchaînement et une frappe écrasée très difficile à arrêter pour un gardien. Je pense que si elle avait été plus forte, elle aurait été plus facile à prendre. On dit souvent aux attaquants d’arrêter de frapper fort et de tenter des frappes un peu écrasées. Là, le ballon rebondit juste au moment où Quentin arrive au poteau. S’il arrive plus fort, je pense qu’il l’arrête. Mais la frappe est bien exécutée, il a bien travaillé.

Il faut travailler, revoir le match et certaines actions, notamment les buts et les choses qu’on a bien faites, pour gagner en confiance. Aujourd’hui, je pense qu’on a eu deux occasions en première mi-temps et deux ou trois en deuxième. Si on marque, ça change beaucoup de choses : ils peuvent douter et reculer, comme à la fin. Il faut donc continuer à donner confiance aux attaquants, leur rappeler qu’ils ont eu les situations et les faire travailler. Il faut aussi travailler défensivement pour être plus agressifs et arrêter de prendre des buts à chaque match.

Après, il y a la qualité adverse. Je savais qu’on prendrait sûrement des buts, mais j’espérais qu’on marquerait suffisamment pour revenir. Même à 2-0, si on marque pour revenir à 2-1, je pense qu’ils peuvent énormément douter. On est restés fidèles à nos valeurs. On a continué jusqu’au bout à attaquer, à sortir haut et à chercher des solutions.

Quand ils sont regroupés, c’est plus dur. Mais on a eu des phases de transition très intéressantes. Il faut encore améliorer la connexion entre nos attaquants, qui se connaissent peu. Quand on joue ces transitions à pleine vitesse, il faut une connexion parfaite entre les joueurs. »

Ian Cathro (ASSE) : « C’était très important pour nous de ne pas encaisser de but »

Ian Cathro (Entraîneur de l’ASSE) : « Je pense que Maxime (ndlr : Bernauer) a pris beaucoup de responsabilités ce soir. Ce n’est pas que je voulais forcément qu’il change de poste, mais il est à un moment de sa carrière où il comprend très bien le jeu. Il prouve chaque semaine qu’il est de plus en plus important pour nous. Il reste organisé et je pense qu’il a fait un super travail ce soir.

En première mi-temps, je pense qu’on a produit un jeu de grande qualité offensivement, dans la possession du ballon, la dynamique et l’animation offensive. On a fait du très bon travail. Après, il y a aussi l’adversaire. En deuxième mi-temps, on a commencé à rencontrer quelques difficultés. Ils ont poussé, je dois être honnête. J’ai senti mes joueurs fatigués et je le comprends. C’était un match très particulier, après seulement trois jours avec le groupe au complet. Plusieurs joueurs ont effectué de longs voyages pendant ces vingt jours de trêve.

J’ai vraiment été impressionné par la façon dont on s’est adaptés. On a joué jusqu’à la fin. C’était très important pour nous de ne pas encaisser de but. On a montré qu’il serait plus difficile de marquer contre nous. Pour cette raison, je suis très content.

On est ici pour travailler, pour faire notre travail, et il faut qu’on apprenne. On n’est pas obligés d’être au top et d’avoir le ballon tout le temps. Si on peut le faire, c’est super. Mais quand ce n’est pas possible, il faut savoir gérer le match. Je n’oublierai pas les dernières minutes à Metz. Ce soir, ça ne s’est pas reproduit. On s’est améliorés sur ce point et ça nous donne davantage de moyens pour atteindre nos objectifs.

Il faut vraiment féliciter les joueurs. On n’avait jamais travaillé là-dessus, donc bravo à eux. Ils se sont adaptés. Leur mentalité, leur organisation et leur façon d’empêcher les ballons d’arriver vers notre but, c’était super. »

Cathro (ASSE) : « Je pense qu’on travaille très bien et qu’on travaille dur »

« On peut se permettre ça parce qu’on travaille tous les jours. Honnêtement, je pense qu’on travaille très bien et qu’on travaille dur. Je l’ai déjà dit, ce n’est pas facile et je suis déterminé à ce qu’on s’améliore. Les joueurs se sont adaptés, ils travaillent ensemble et s’aident mutuellement. Je pense que ça permet aux jeunes joueurs de gagner plus facilement en confiance. Ils savent qu’ils ont le soutien du groupe.

Augustine est un joueur de haut niveau. Il est capable de produire des moments exceptionnels, avec beaucoup de qualité. Notre équipe possède des joueurs aux qualités différentes pour remplir des missions différentes.

J’ai envie de rester plutôt sobre dans mes compliments, mais je sais de quoi il est capable et il doit le savoir aussi. C’est son travail et ses coéquipiers ne sont pas surpris. »