Le début de saison de l’ASSE n’est pas à la hauteur des attentes. En effet, emballés par une belle remontée et surtout par l’arrivée de nouveaux investisseurs, les supporters restent pour le moment sur leur faim au niveau des résultats. Le match contre Lille doit servir de détonateur pour une saison qui n’a pas encore véritablement commencé.

Cette semaine a été plus agitée qu’elle aurait dû l’être. En effet, alors que la trêve internationale était prévue pour recharger les batteries, l’ASSE a perdu sur blessure quatre de ses hommes. Yvann Maçon (ménisque, 2 mois d’absence estimée), Thomas Monconduit (3-4 mois d’absence estimée), Ibrahima Wadji et Augustine Boakye (problèmes musculaires) seront tous absents pour le match contre le LOSC de demain soir.

La rédemption de Bouchouari à l’ASSE ?

Dans un groupe qui sera probablement aussi amputé de Ben Old qui reviendra très tardivement des États-Unis après avoir affronté les USA avec la Nouvelle-Zélande, Olivier Dall’Oglio va devoir faire des choix. Ils sont de plus en plus limités puisque l’effectif s’amoindrit avec les absences qui s’accumulent. Non sélectionné depuis le début de la saison et donc pas retenu avec son équipe du Maroc, Benjamin Bouchouari pourrait être la grande surprise du groupe contre le LOSC.

Alors qu’il était sur la liste des transferables cet été, Benjamin Bouchouari n’a pas trouvé de projet et sera stéphanois pour au moins six moins encore. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international espoir marocain pourrait être la bonne surprise de ce début de saison. Alors qu’Olivier Dall’Oglio lui a jusque-là préféré Lamine Fomba, Benjamin Bouchouari pourrait apporter une autre facette au milieu de l’ASSE ! De quoi lui ouvrir les portes contre le LOSC ?

Un profil différent

Bien que le profil de l’ancien joueur de Roda n’est pas convaincu l’entraîneur stéphanois en ligue 2, il fait face à un problème majeur aujourd’hui en ligue 1. Son équipe manque de créativité, de technicité dans l’entrejeu. Après avoir fait jouer respectivement Tardieu, Fomba, Amougou et Old, les quatre n’ont su apporter ce lien avec la ligne offensif de l’équipe. Ainsi, les retours de Moueffek, l’arrivée d’Ekwah et la possibilité Benjamin Bouchouari présentent-ils des options plus viables ?

Il est encore trop tôt pour en avoir la certitude, même si pour les deux premiers la tendance tend à une titularisation dès ce vendredi. En revanche, Louis Mouton qui a livré un match insipide avec la réserve contre Lyon La Duchère, ne gagne pas du crédit lors de ces premières journées malgré une bonne préparation. Antoine Gauthier, en difficulté également en réserve ce week-end, n’a pas marqué des points. Toutefois, malgré un match très moyen contre l’UF Maconnais avec la N3, Lamine Fomba avait obtenu une place de titulaire le week-end d’après contre Brest.

Ainsi, la semaine d’entraînement semble être le plus important pour Olivier Dall’Oglio. Dès lors, qui d’Amougou, Moueffek, Ekwah et Tardieu accompagneront le groupe dans le cœur du jeu ? Un retour de Benjamin Bouchouari pour apporter de la créativité, de la tonicité et surtout de la verticalité en fin de rencontre est-elle envisageable ?

Réponse en début de soirée avec la publication du groupe de l’ASSE qui affrontera le LOSC demain soir à Geoffroy Guichard (20h45).