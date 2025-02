L'ASSE traverse une saison compliquée en Ligue 1, et l'un des symptômes de ses difficultés réside dans le nombre élevé de penaltys qu'elle concède. Après vingt journées de championnat, les Verts comptabilisent déjà 10 penaltys contre eux, une statistique qui traduit des carences défensives et un manque de maîtrise dans la surface.

Depuis le début de la saison, Saint-Étienne présente une caractéristique relativement inédite, mettant en lumière sa fragilité défensive et son manque de réalisme dans sa propre surface de réparation. En effet, les Verts ont déjà concédé 10 penalties en 20 journées de championnat. Si seulement 9 ont été transformés directement, cela illustre à quel point les Stéphanois sont fragiles, mais également parfois maladroits dans la zone de vérité. Analyse d’un mal qui ronge les Verts cette saison.

Sur ces dix penaltys sifflés contre eux, les fautes sont diverses : interventions en retard, mains sanctionnées après intervention de la VAR, accrochages dans la surface. À Brest, l'ASSE a même concédé deux penalties au cours du même match (4-0). Face à Rennes, Mathieu Cafaro a été exclu pour une main jugée volontaire, provoquant un premier penalty avant qu'un contact litigieux ne coûte un second but aux Verts.

Des décisions parfois sévères

Si certaines fautes sont indiscutables, d'autres décisions arbitrales ont fait grincer des dents. Contre le Paris Saint-Germain (2-1), un ballon touchant involontairement la main de Léo Pétrot a été sanctionné par un penalty que Dembélé a transformé. Face à Marseille (0-2), la faute de Pétrot sur Greenwood a également fait débat, même si la VAR a confirmé la décision initiale.

Cette répétition d'erreurs individuelles pèse sur la confiance défensive des Verts, souvent sanctionnés dans des moments-clés. Contre Nice (8-0), le dernier penalty concédé à la 85e minute illustrait l'effondrement de l'équipe. Même dans des matchs plus serrés, ces fautes ont pesé lourd, comme à Angers (4-2) ou Lille (4-1), où le penalty a marqué un tournant dans la rencontre.

Horneland a-t-il trouvé le remède pour soigner l'ASSE ?

Une caractéristique est tout de même à relever : l'AS Saint-Étienne concède quasiment exclusivement ses penalties à l'extérieur. En effet, seulement deux coups de pied de réparation ont été concédés à domicile. C'était lors de la 2ᵉ journée face au Havre et face à Marseille, en décembre dernier. C’est d’ailleurs lors de ce dernier match que le seul penalty concédé a été arrêté par Gauthier Larsonneur. Mais malheureusement, Greenwood avait bien suivi et a fini par inscrire le but.

Les Verts sont donc friables à l'extérieur, ce qui n'est pas une nouveauté. Cela se traduit par un manque de réalisme défensif et une propension à encaisser trop facilement des penalties, qu'ils soient sévères ou non. Peut-être toutefois que les choses vont un peu changer.

En effet, sous les ordres d'Eirik Horneland, Saint-Étienne n'a encaissé qu'un seul penalty le week-end dernier à Lille. En cinq journées, ils ont donc drastiquement réduit leur moyenne de penalties concédés. Auparavant, en quinze journées, ils en avaient concédé bien plus.

Cela met en avant une caractéristique essentielle des styles d'Olivier Dall'Oglio et d'Eirik Horneland. Si l'ancien entraîneur stéphanois, démis de ses fonctions en décembre, acceptait de subir et exposait les Verts à de nombreuses situations dangereuses dans leur surface de réparation, Horneland a pris le contre-pied de ce style de jeu en essayant de jouer le plus souvent possible dans le camp adverse. Cela peut expliquer pourquoi les Verts n’ont concédé qu'un seul penalty depuis l'arrivée du Norvégien. Si le problème était statistiquement inquiétant, peut-être que le "docteur" Horneland a déjà trouvé le remède pour guérir les Verts de cette maladie.

Les penaltys concédés par l'ASSE après 20 journées de Ligue 1

2ᵉ journée : ASSE - Le Havre (0-2)

🟢 57’ – Faute d’Appiah sur Casimir → Penalty transformé par Touré

3ᵉ journée : Brest - ASSE (4-0)

🟢 30’ – Main de Fomba sur un centre d’Amavi → Penalty transformé par Del Castillo

🟢 82’ – Ceinturage de Cornud sur Coulibaly → Penalty transformé par Lala

5ᵉ journée : Nice - ASSE (8-0)

🟢 85’ – Main de Bouchouari sur une tête de Bombito → Penalty transformé par Rosario

9ᵉ journée : Angers - ASSE (4-2)

🟢 68’ – Faute de Batubinsika sur El-Melali → Penalty transformé par Niane

12ᵉ journée : Rennes - ASSE (5-0)

🟢 34’ – Main de Cafaro sur un tir de James → Penalty transformé par Kalimuendo

🟢 66’ – Faute de Petrot sur Blas → Penalty transformé par Kalimuendo

14ᵉ journée : ASSE - Marseille (0-2)

🟢 63’ – Contact de Pétrot sur Greenwood → Penalty arrêté par Larsonneur mais but sur la reprise

17ᵉ journée : PSG - ASSE (2-1)

🟢 22’ – Main involontaire de Pétrot → Penalty transformé par Dembélé

20ᵉ journée : Lille - ASSE (4-1)

🟢 31’ – Faute de Nadé et Batubinsika sur David → Penalty transformé par David (panenka)