L’ASSE s’est lourdement inclinée 4-1 du côté de Lille. Après une première période encourageante, les Verts ont sombré en seconde. À 10 contre 11 dès le retour des vestiaires, les Stéphanois ont encaissé 3 buts et signé un énième revers à l’extérieur. Le club de la Loire n’a plus gagné depuis un mois et espère retrouver la victoire face à Rennes. Retour sur le dernier match face aux Bretons dans le Chaudron.

Si la fin de mercato a été calme du côté du Forez, dans le sens des arrivées, elle a été rythmée en Ille-et-Vilaine. Le SRFC a enregistré 6 nouvelles arrivées lundi, lors du dernier jour du mercato. De quoi offrir de nouvelles possibilités à Habib Beye, nouveau coach rennais depuis une semaine.

C’est la crise à l’ASSE

Si les Stéphanois ont réussi à battre Clermont et Troyes, ils sont retombés dans leurs travers. Les Verts restent sur 2 défaites consécutives face à Paris et Brest en 3 jours. Le dimanche 5 décembre sera l’occasion de célébrer la Sainte-Barbe pour l’ASSE, qui arborera son 3ᵉ maillot.

De leur côté, les Rennais viennent de perdre pour la première fois en championnat depuis presque 3 mois. Les hommes de Bruno Genesio se déplacent à Saint-Étienne pour relancer la machine. Les Stéphanois seront privés de leur atout principal : les Kops, qui purgent leur 2ᵉ match de suspension.

Rennes écrase les Verts

Le match démarre sur un faible tempo. Le premier quart d’heure est peu animé, malgré une domination bretonne. À la 22ᵉ minute, sur la première véritable accélération rennaise, Martin Terrier ouvre le score. Lancé en profondeur, l’attaquant était parti à la limite du hors-jeu, bien aidé par un alignement catastrophique de la défense de l’ASSE. Six minutes plus tard, Terrier s’offre un doublé d’une madjer.

On se dirige vers un score de 2-0 à la pause, mais Rennes inscrit un 3ᵉ but juste avant la mi-temps. Étienne Green repousse deux tentatives d’un attaquant rennais. Le second ballon est renvoyé droit sur Yvann Maçon, qui marque contre son camp. Un but gag.

En seconde période, le SRFC continue de creuser l’écart. Martin Terrier inscrit le 4-0 à la 48ᵉ minute d’une superbe frappe enroulée. Pourtant malade, l’ancien Lyonnais s’offre un triplé. En fin de partie, Lesley Ugochukwu termine le travail pour la manita. L’ASSE s’incline 5-0 face à Rennes.

Cette rencontre s’avérera fatale pour Claude Puel. Le coach castrais sera remercié quelques heures après cette nouvelle débâcle. L’ASSE est 20ᵉ et compte 12 points après 17 journées de Ligue 1.