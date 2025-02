À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Rennes (2-0), Habib Beye (Rennes) et Eirik Horneland (ASSE) se sont exprimés au micro de DAZN afin de partager leurs impressions suite à la défaite stéphanoise !

Habib Beye (Entraîneur de Rennes) : "Cissé, c'est un joueur que j'ai vu en 48h à l'entraînement qui m'a montré toutes ses qualités et sa personnalité. On en avait besoin dans la situation dans laquelle on est. Il n'a pas peur d'aller chercher le ballon, il voit tout avant. Il scan tout. Il a un sang-froid assez impressionnant. Il joue sur toute la périphérie du terrain, il a un volume de jeu énorme, il faut féliciter l'académie et les éducateurs qui font un travail exceptionnel depuis de longues années. On s'appuie sur cette richesse qui est incroyable.

Ce qui vaut de l'or, c'est surtout pour les garçons. La performance, elle est aboutie. On a été aussi en difficulté des fois, mais on le savait avant le match. J'ai dit au joueur à la causerie, qu'ils ont de la chance de vivre un match dans le chaudron avec 40000 personnes. On fait ce sport et ce jeu pour ça. J'essaie de pas rentrer dans ces émotions-là pour être lucide dans les choix qu'il faut faire. Les garçons ont fait une performance de qualité. C'est bien qu'on enchaine, ça nous permet de travailler dans une sérénité parfaite pour préparer la semaine prochaine. Il reste 13 matchs.

Habib Beye : "Il faut qu'on garde les pieds sur terre car c'est le travail qui nous amène là où on est"

J'ai des bons joueurs et ça aide. J'ai des idées offensives avec la volonté d'imposer quelque chose à l'adversaire. Je leur ai dit que je leur donnerais toute la confiance et je ne leur reprocherai jamais rien. On est dans cette logique d'intention permanente. Ça donne de la confiance, je leur ai dit : le jour où je ne vous vois pas prendre de plaisir, je serais très dur avec vous. Ce qui est sur, c'est qu'on a beaucoup travaillé pour maitriser notre système car il est très compliqué notamment pour les pistons. Quand je vois le match de nos pistons, je suis satisfait. Il faut qu'on garde les pieds sur terre car c'est le travail qui nous amène là où on est."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "C’est un sentiment difficile. C’était un match très important. On espérait mieux, déjà en termes de performance. Ce soir, Rennes a été une meilleure équipe. Sur les premières minutes, on a eu des possessions de balle intéressantes. Mais très vite, dès le 6/7e minute de jeu, on a perdu beaucoup de ballons, offert trop de situations de contres à notre adversaire. En seconde période, on a mieux contrôlé le ballon, mais on ne s’est pas procuré d’occasions. On avait la possession, sans parvenir à mettre en difficulté la défense adverse. Globalement, notre prestation ne nous a pas permis d’aller chercher des points. C’est difficile de trouver les mots après ce match, mais on a été trop immatures, on a manqué de discipline.

Eirik Horneland (ASSE) : "C’est peut-être notre plus mauvaise prestation depuis mon arrivée"

C’est peut-être notre plus mauvaise prestation depuis mon arrivée, en tout cas à domicile. Je ne suis pas heureux de cette prestation évidemment. On doit travailler sur le contenu. Ce championnat nous demande beaucoup plus. Rester en L1 est dur, on doit se battre pour ça. Il reste 13 matchs à jouer.

Je l’ai dit plusieurs fois : les supporters sont très importants à Saint-Étienne. Ils veulent rester en L1, le club compte beaucoup pour eux et ils ont raison d’être frustrés après un match comme celui de ce soir. Quand on gagne, c’est formidable de pouvoir compter sur eux. Quand on perd, on doit accepter cette frustration. Ce n’est pas un problème pour moi. Ce soir, tout le monde est frustré."