Ce dimanche, l'ASSE recevait Rennes pour le second match à domicile de la phase retour. Les Verts sont allés prendre un second point à l'extérieur à Auxerre la semaine dernière (1-1) avant la déroute à Lille (4-1). Une victoire était la bienvenue mais les Verts se sont inclinés 2-0. Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

C’était un match capital dans la course au maintien. Et les Verts l’entament parfaitement. Les intentions sont bonnes dès les premières minutes, mais sans parvenir à se créer d’occasions franches.

Un premier acte rennais

Rennes va répondre par l’intermédiaire de Kalimuendo. Ce dernier est tout seul, mais Appiah fait un magnifique retour l’empêchant de frapper. Mais l’action qui va suivre va redonner confiance à l’ancien Lensois. Larsonneur loupe sa relance, Assignon prend de vitesse Cornud et centre pour Kalimuendo qui marque. 1-0. Les hommes d’Habib Beye vont ensuite essayer de faire le break. Taamari, Blas et Kalimuendo vont s’essayer à plusieurs reprises, en vain. 1-0 à la pause.

Une deuxième plus enthousiaste pour les Verts

L'ASSE a affiché un autre visage en seconde période. Les hommes d'Horneland ont la possession, et cherchent des solutions. Les occasions sont moindres, mais la plus belle reste la frappe de Davitashvili qui laisse Samba sur place, mais elle est hors cadre. Mickaël Nadé va tenir la défense stéphanoise en remportant des duels très précieux. Il permet aux siens de croire à une égalisation jusqu’au bout. Mais Rennes va plier le match. Appiah est pris de vitesse, dans son couloir, et une frappe déviée arrive dans les pieds d'Olaigbe qui marque dans le but vide. 2-0. Les Verts s’inclinent et voient Rennes, un concurrent au maintien, prendre 5 points d’avance.

Les tops de l’ASSE

Mickaël Nadé

Qui d’autre que lui ? Il aura été très largement à la hauteur de l’événement et aura réalisé un match très solide en remportant la quasi-totalité de ses duels. À la vitesse comme à l’épaule, le stéphanois était impassable ce samedi soir !

Le retour des kops

Cette affiche entre Saint-Étienne et Rennes était également marquée par le retour des deux poumons de Geoffroy-Guichard. Ils auront, comme à leur habitude, poussé les leurs jusqu’au bout malgré une prestation sur la pelouse très faible…

Les flops de l’ASSE

Pierre Cornud

Aligné ce samedi soir sur le flanc gauche de la défense stéphanoise, Cornud n’aura pas marqué de points. Face à un Taamari virevoltant, le latéral des Verts aura souffert durant toute la rencontre. Il aura malheureusement été pris dans un duel décisif lors de l’ouverture du score rennaise.

Eirik Horneland

L’entraineur norvégien aura été dépassé tactiquement durant cette rencontre. Il n’aura pas su trouver la solution face aux Rennais. Et surtout, le coach des Verts n’aura pas réglé le problème sur les côtés, Dennis Appiah comme Pierre Cornud, ont été en grande souffrance.

Une mauvaise opération

Si Le Havre a gagné ce samedi après-midi face au LOSC (1-2), les Verts devaient, eux aussi, prendre des points face à Rennes, concurrent direct. Malheureusement, cela n’aura pas été le cas et les Stéphanois (18 points) voient les Havrais revenir à une longueur (17 points). N’oublions pas non plus le MHSC qui se déplacera à Strasbourg ce dimanche et qui a l’opportunité de revenir à égalité avec les hommes du Forez.

Quentin Verchère