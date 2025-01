À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Reims (3-1), Luka Elsner (Reims) et Eirik Horneland (ASSE) se sont exprimés au micro de DAZN afin de partager leurs impressions suite à la magnifique victoire des Verts !

Luka Elsner (Entraîneur de Reims) : "Je ne suis pas surpris par l’ASSE, mais plutôt par nous-mêmes, par ce que nous avons été capables – ou incapables – de mettre en place. L’intensité, la réactivité dans les duels, le positionnement… On était systématiquement trop loin de l’adversaire. Notre but a donné une illusion, mais il est venu après une longue période de turbulences où nous avons été chanceux. Finalement, le football a remis les choses à leur place, et nous avons logiquement subi une lourde défaite.

Nous avons dû expérimenter et bricoler en défense. Thibaut n’est pas du tout à son poste, il n’a jamais été défenseur central. Jouer plus haut demande une lecture différente des espaces, et collectivement, nous avons été défaillants. Nous avons laissé trop d’opportunités aux Stéphanois pour développer leur jeu et exploiter la profondeur. Le temps que nous avons mis pour aller au contact a été un problème majeur. En seconde mi-temps, les buts que nous avons encaissés sont d’une facilité déconcertante et extrêmement préoccupante."

Elsner : "Aujourd’hui, notre défense était bien trop large et ouverte"

"Il faut absolument prendre conscience de la spirale négative dans laquelle nous sommes. Et surtout, comprendre quels ingrédients nous permettront d’en sortir. Aujourd’hui, ces ingrédients étaient absents. Oui, nous avons des difficultés à construire notre onze de départ, des surprises de dernière minute, et la blessure d’Amadou Koné n’a rien arrangé.

Mais malgré tout, nous devons au moins nous appuyer sur des fondamentaux : le combat, les duels gagnés, la solidité défensive. Nous n’avons même pas été rassurants sur ces aspects. On a terminé l’année en Ligue 1 avec deux clean sheets, et aujourd’hui, notre défense était bien trop large et ouverte. Il faut vraiment prendre conscience que la suite s’annonce difficile, et qu’une réaction s’impose comme une question de survie.

Il est crucial d’avoir plus de choix. Le retour de Joseph Okumu, qui pouvait jouer 15-20 minutes, est un élément positif. Il sera important pour les semaines à venir. Mais au-delà de ça, nous avons un effectif réduit et un banc majoritairement composé de jeunes joueurs. Leur demander de porter la responsabilité de nous sortir de cette situation serait une charge trop lourde.

Nous verrons dans la semaine qui répondra présent et qui sera prêt à se battre, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Car personne ne pourra fuir cette situation. Elle devient alarmante, et il est impératif de tirer la sonnette d’alarme. Il faut une prise de conscience collective : ce que nous avons montré aujourd’hui est très inquiétant, et nous devons impérativement réagir."

Eirik Horneland (ASSE) : "Ce sera encore mieux quand tout le stade sera plein"

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "C’est un sentiment magnifique, surtout quand on est mené 1-0. Dans notre situation, c’est toujours difficile, mais réussir à revenir en seconde période et à l’emporter, c’est une sensation incroyable. Le match a connu des moments compliqués et d’autres plus maîtrisés, mais nous sommes très heureux de ce résultat.

J’ai vraiment ressenti la réponse de mes joueurs. On l’avait déjà perçue à l’entraînement, et ils l’ont confirmée sur le terrain. Nous avons su nous créer de nombreuses situations durant la rencontre.

Geoffroy-Guichard ? Ce sera encore mieux quand tout le stade sera plein. Je veux voir de la passion chez mes joueurs, une équipe intense, agressive, qui entre sur le terrain avec une énergie débordante. Je peux parler en norvégien, bien sûr, mais je vais aussi essayer d’apprendre un peu de français. Après tout, le football est un langage universel."