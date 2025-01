Ce jeudi, l’entraîneur du Stade de Reims, Luka Elsner, accompagné de son gardien Yehvann Diouf, s’est présenté en conférence de presse pour évoquer le déplacement à Geoffroy-Guichard. L’occasion pour Diouf de partager un mot sur son ancien coéquipier Yunis Abdelhamid avant cette confrontation face à l’ASSE. Découvrez les déclarations du dernier rempart rémois à l’approche de cette rencontre de la 16e journée de ligue 1.

Les retrouvailles avec Abdelhamid ? "Il faut que je l'appelle. Il va être suspendu pour le match. Moi, j'aurais bien aimé jouer contre lui. Forcément, ça aurait été un sacré duel. Mais voilà, après, je suis toujours à Saint-Etienne, c'est un peu compliqué. Mais voilà, après moi, je lui souhaite que des bonnes choses. Heureusement pour nous qu'il est suspendu parce que ça reste quand même un joueur de qualité. Et puis voilà, beaucoup de bonnes choses à lui, en espérant que la deuxième partie de saison soit meilleure que la première. Mais j'espère terminer devant eux quand même.

"Abdelhamid ? Je lui souhaite le meilleur" (Diouf avant ASSE-Reims)

Meme pas samedi ? Non, non, les deux matchs, deux victoires et terminer devant eux. Mais sinon, que du bonheur à lui. Pour moi, c'était un peu comme un grand frère. J'ai toujours connu depuis que je suis arrivé à Reims. Je n'ai pas toujours connu en tant que capitaine, mais j'ai toujours connu en tant que leader. J'ai été très proche de lui pendant toutes ces années. On partageait la même chambre aussi lors des mises au vert. C'est quelqu'un en qui j'ai une haute estime. Ça va être le retour de Cafaro aussi. Oui, forcément son départ, ça m'a attristé. Ça m'a attristé. Après, je sais que c'est quelqu'un d'ambitieux. C'est un compétiteur qui se remet toujours en question. C'est un travailleur. Il n'a pas besoin de lui envoyer des messages à chaque match où ça se passe difficilement. Je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Moi, je le suis. Je souhaite tout le meilleur."