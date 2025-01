L’ASSE reste sur 4 défaites consécutives avec 13 buts encaissés pour un seul marqué. Les Verts doivent rapidement se ressaisir pour ne pas basculer dans la zone rouge. Pour cela, il faut venir à bout de Reims, qui n’a plus perdu dans le Chaudron depuis 2018.

L’ASSE reçoit le Stade de Reims ce samedi à 17h dans un Stade Geoffroy-Guichard privé de ses deux Kops. Ce match est l’occasion pour Eirik Horneland de faire ses débuts sur le banc stéphanois. Retour sur la dernière rencontre entre Saint-Étienne et Reims.

Une place de barragiste à conserver

Nous sommes à la 37ᵉ journée de Ligue 1, l’ASSE est barragiste et a l’occasion de mettre la pression sur le 17ᵉ. Une victoire permettrait aux Verts de revenir sur Lorient, si les Merlus s’inclinent à Bordeaux. Les Stéphanois viennent de perdre à Nice après avoir mené 2-0 trois jours plus tôt. Une contre-performance qui ne va pas arranger la confiance des hommes de Pascal Dupraz.

De leur côté, les Rémois sont déjà maintenus mais souhaitent finir la saison le plus haut possible. Ils ne viennent donc pas à Geoffroy-Guichard pour faire des cadeaux à l’ASSE.

L’ASSE dos au mur pour sa survie

Les hommes de Pascal Dupraz vont être douchés d’entrée. Le Stade de Reims ouvre le score dès la 2ᵉ minute. Sur une frappe repoussée par Bernardoni, Munetsi hérite du ballon et ajuste le gardien stéphanois. L’ASSE tente de réagir rapidement. Sur un corner, le ballon traîne dans la surface. Eliaquim Mangala ne se pose pas de question et frappe dans le petit filet de Rajkovic. Les Verts égalisent et reprennent espoir.

Saint-Étienne se montre une nouvelle fois dangereux sur coups de pied arrêtés. Mahdi Camara force Rajkovic à une parade sur sa ligne. Le score à la mi-temps est de 1-1. En seconde période, c’est Reims qui est le plus dangereux. Les Champenois se procurent les meilleures occasions, et cela finit par payer. À l’heure de jeu, Kamory Doumbia ajuste à ras de terre un Bernardoni immobile.

Pendant ce temps, Metz s’impose 1-0 contre Angers et propulse les Verts à la 19ᵉ place. Les joueurs de Pascal Dupraz ne parviennent pas à revenir au score et s’inclinent dans un Chaudron à huis clos.

Après cette défaite face à Reims, Saint-Étienne devra faire un meilleur résultat que Metz lors de la dernière journée à Nantes. L’ASSE n’a plus son destin entre ses mains avant de se rendre à la Beaujoire.

Ce samedi, les Verts doivent renouer avec le succès face aux hommes de Luka Elsner. L’ASSE espère commencer 2025 autrement que la manière dont elle a fini 2024.