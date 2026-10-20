Battu par Dunkerque à domicile (2-3), le FC Nantes est retombé dans ses travers avant de se rendre à Geoffroy-Guichard, samedi 24 octobre (20 h). Grégory Poirier et ses joueurs veulent se servir du choc face à l’ASSE pour rebondir.

Les temps sont difficiles du côté du FC Nantes. Comptant exactement le même bilan que Dunkerque avant leur opposition samedi, les Canaris ont manqué l’occasion de se donner de l’air au classement. Devant au score grâce à Amian (29′), l’équipe de Grégory Poirier s’est ensuite écroulée.

Le FC Nantes frustré

Prutsev (38′) puis Robail par deux fois (43′, 59′) ont permis aux Nordistes de complètement renverser la rencontre, et malgré la réduction de l’écart tardive de Hachem (90′). Une cinquième défaite en neuf journées qui ne fait pas du tout les affaires des Nantais, qui avaient affiché de belles choses le week-end précédent face à Reims (0-0).

14e avec huit points, l’octuple champion de France ne compte que deux unités d’avance sur Laval, lanterne rouge de la Ligue 2. Un bilan bien loin des attentes d’un club qui vise une remontée directe en première division. Surtout, les Canaris vont voir la route sérieusement s’élever devant eux. En effet, c’est un déplacement à Geoffroy-Guichard face à des Verts en pleine confiance qui s’annonce, samedi 24 octobre. Vainqueure sur le terrain du Red Star (0-1), l’ASSE a pris cinq points d’avance sur son dauphin avant le match de clôture de la 9e journée entre Rodez et Montpellier. Surtout, les Stéphanois en comptent 14 d’avance sur le FC Nantes, de quoi rendre compte du gouffre actuelle entre les deux formations.

« On gâche notre bel élan »

Pour autant, inutile de penser que les Canaris arriveront en victime dans le Forez. En zone mixte après la défaite contre Dunkerque, ils se sont déjà projeter sur Saint-Étienne, avec l’ambition de rebondir. « C’est là qu’on va voir si on est une équipe, parce que ce n’est pas que quand on gagne. Aujourd’hui, je suis dans l’analyse du match contre Dunkerque et on aurait dû faire mieux. Après, la semaine prochaine, bien sûr qu’on a un gros match, il faudra laver les têtes. Mais au-delà de ça, c’est être beaucoup plus régulier si on veut remonter la pente », a commencé par dire Grégory Poirier en conférence de presse.

Une certaine prudence que ne voulais pas partager Kelvin Amian, énervé dans les travées de la Beaujoire. « On est frustré, énervé aussi parce qu’on mène au score et on finit sur une défaite. On gâche notre bel élan. Maintenant, il faut regarder ce qu’on a mal fait et se concentrer pour Saint-Étienne, a balayé le latéral, au micro de Ouest-France. Je pense qu’on s’est relâché, il y a eu un manque de concentration, comme si on avait levé le pied. Pourquoi ? Je ne sais pas. Quand on mène au score, il faut continuer sur la bonne lancée et surtout enfoncer le clou. Il fallait plus y croire pour aller chercher ce but et la victoire. »

« Ça aurait pu être un tournant de notre saison »

Sous pression, les Nantais vont donc arriver dans le Chaudron avec une confiance au plus bas. Pas l’idéal face à des Verts sur leur nuage, en témoignent les folles images de joie de Ian Cathro et ses hommes à Bauer. « Il y a beaucoup de frustration parce que ça aurait pu être un tournant de notre saison. Il fallait qu’on gagne pour aller à Saint-Étienne en étant solides. On n’a pas fait ce qu’il fallait, a pesté de son côté Killian Corredor. Je pense que c’est mieux dans le contenu, mais il faut qu’on soit beaucoup plus tueurs dans les trente derniers mètres et beaucoup plus costauds défensivement dans nos trente mètres. J’ai confiance en ce que met en place le coach et en les joueurs avec qui je joue. Ce n’est qu’une question de temps, mais il va falloir avoir des résultats le plus vite possible parce qu’on perd des points. »

C’est donc un historique du football français blessé qui va se rendre dans le Forez, chez un historique plus en confiance. Un choc qui s’annonce tout de même bouillant à Geoffroy-Guichard, déjà annoncé à guichets fermés. Aux Verts de faire respecter la hiérarchie du moment.