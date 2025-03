Les salaires des joueurs de Ligue 1 ont récemment été largement dévoilé et commenté dans le journal L'Equipe, provoquant de nombreuses réactions. Irvin Cardona, attaquant de l'ASSE, a tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse.

La divulgation des salaires des joueurs de Ligue 1 a fait grand bruit dans le paysage footballistique français. Si certains y voient une transparence bienvenue, d'autres estiment que ces informations relèvent du domaine privé. Irvin Cardona, lui, adopte une position mesurée et pragmatique.

"La plupart des joueurs ici, nous, il n'y a pas de tabou, on se dit tout. Donc oui, on en parle. Mais après, ce n'est pas important. Ce n'est pas le plus important. Perso, je n'ai pas regardé ceux de Paris. J'ai regardé les nôtres parce que forcément, ça en a parlé dans le vestiaire. Mais le reste, ça ne m'intéresse pas." Une déclaration qui met en avant la cohésion et la transparence au sein du groupe stéphanois, sans pour autant nourrir de polémique inutile.

Les salaires ne font pas le talent

Si les écarts de salaires entre joueurs de Ligue 1 interpellent parfois les supporters, Cardona relativise et recentre le débat sur le football, à l'heure où il va affronter les stars du PSG dont les salaires peuvent laisser songeurs...

"Chacun a son contrat, chacun a son salaire. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de talent. Ce sont des joueurs qui sont talentueux, des joueurs qui jouent des championnats européens. Forcément, c'est différent."

Une manière de rappeler que les performances sur le terrain restent le critère principal, et que les différences de rémunération ne sont qu'une conséquence du marché et de la carrière des joueurs.

L'ASSE en confiance pour la suite

L'attaquant stéphanois en profite également pour souligner la dynamique actuelle de son équipe. Après une période de stabilisation défensive et un travail tactique accru, les Verts abordent la fin de saison avec sérénité.

"Oui, ça nous a fait du bien au niveau de la confiance. Je pense qu'on a été pas mal réalistes, que ce soit défensivement ou offensivement. On a réussi à être solide défensivement et à marquer sur contre. Donc forcément, ça donne de la confiance." Des mots qui rassureront les supporters stéphanois, alors que l'ASSE continue sa lutte pour retrouver les sommets, mais pourrait déchanter ce week-end face au leader de la Ligue 1.