Alors que l'ASSE s'apprête à accueillir le PSG pour un choc à Geoffroy-Guichard, les Verts devront composer sans Aimen Moueffek et Augustine Boakye. Une nouvelle qui complique les plans d’Eirik Horneland face à l’ogre parisien.

La trêve internationale aurait pu permettre à l’AS Saint-Étienne de souffler. Pourtant, les mauvaises nouvelles reviennent dans le Forez. Si les Verts devront attendre le 6 avril pour connaître l'issue du match interrompu face au MHSC, ils peuvent déjà se concentrer sur le rendez-vous de la prochaine journée : la réception du Paris Saint-Germain. Un match de gala face à un adversaire toujours invaincu en Ligue 1. Mais Eirik Horneland devra préparer cette affiche sans deux ses éléments : Aimen Moueffek et Augustine Boakye.

Moueffek et Boakye absents : coup dur pour Horneland

Touché à l’échauffement lors du déplacement à Montpellier, Aimen Moueffek ne pourra pas retrouver les terrains dès la reprise. Selon les déclarations du coach norvégien, son absence devrait durer « deux à trois semaines ». Un forfait embêtant, tant le milieu stéphanois a montré son importance dans l'entrejeu des Verts ces dernières semaines.

Mais c’est surtout la blessure d'Augustine Boakye qui inquiète. L’ailier ghanéen s’est blessé à la cheville à l’entraînement mardi, et sera indisponible pendant six semaines. Une information de nos confrères d’Evect. Son absence prive l’ASSE d’un atout offensif précieux, capable de déstabiliser les défenses adverses bien que remplaçant ces derniers temps.

Une trêve bénéfique pour Batubinsika et Davitashvili

Si le calendrier international aurait pu compliquer davantage la situation, seuls deux joueurs stéphanois ont rejoint leurs sélections : Dylan Batubinsika et Zuriko Davitashvili. Un mal pour un bien. Le défenseur et l'ailier géorgien pourront profiter de ce temps pour retrouver confiance, eux qui traversent une période plus délicate sous le maillot vert.

Le reste du groupe, quant à lui, bénéficiera de cette pause pour recharger les batteries. Une nécessité, avant d’affronter un PSG plus redoutable que jamais, leader incontesté de Ligue 1 et bien installé sur la scène européenne.

Un défi colossal pour l'ASSE face au PSG

Avec deux absences et un effectif qui peine à trouver de la continuité, Eirik Horneland est face à un véritable défi. Le match contre le Paris Saint-Germain représente une opportunité de démontrer les progrès aperçus ces dernières semaines, malgré des résultats encore en demi-teinte.

Les Verts auront besoin d’une défense solide, d’une animation offensive efficace pour espérer un miracle face au PSG. Le Chaudron promet d'être bouillant, mais c’est sur le terrain que l’ASSE devra prouver qu’elle peut rivaliser face aux cadors du championnat.