Dimanche dernier, les Verts ont peut-être remporté une victoire cruciale dans la course au maintien en Ligue 1. Toujours dans l'attente d'une décision de la LFP concernant l’issue du match qu’ils menaient 2-0 à la 57e minute, ils ont dû composer avec l’expulsion de Maxime Bernauer. La commission de discipline a rendu son verdict, qui peut sembler sévère.

Si, au moment de l'arrêt de la rencontre, les Stéphanois avaient pris un avantage de deux buts face à Montpellier, ils évoluaient déjà en infériorité numérique depuis l’expulsion de Maxime Bernauer. Une sanction que l’on peut juger sévère, tant elle a manqué de psychologie de la part de l’arbitre de la rencontre. À deux reprises, le défenseur central s’est rendu coupable de fautes indiscutables. Le premier avertissement est intervenu dès la 9e minute, après un accrochage avec Andy Delort. Ce premier carton jaune était peu discutable, Bernauer ayant ceinturé son adversaire sans ballon. Une faute évitable, témoignant d’un manque de lucidité, mais qui ne souffrait d’aucune contestation.

Le second jaune reçu par Bernauer est sévère !

En revanche, le deuxième carton jaune, reçu juste avant la mi-temps, semble beaucoup plus sévère. Certes, son mouvement de bras n’était pas totalement naturel et a effleuré le visage d’un joueur montpelliérain. Toutefois, l’arbitre aurait pu faire preuve de davantage de discernement en se contentant d’un avertissement verbal, expliquant au Stéphanois qu’à la prochaine faute, un carton tomberait. Au lieu de cela, il s’est laissé influencer par l’exagération de l’adversaire et a immédiatement brandi un deuxième jaune, synonyme d’expulsion.

Hier, la commission de discipline de la LFP a tranché : Maxime Bernauer écope d’un match de suspension ferme, assorti d’un second avec sursis. Une sanction qui peut paraître sévère au regard des fautes commises. Surtout, ce sursis place le défenseur dans une position délicate. Connaissant sa facilité à être sanctionné, il risque rapidement d’être suspendu une deuxième fois dès son prochain carton jaune. Une mauvaise nouvelle pour l’ASSE, qui cherche désespérément une stabilité défensive dans cette fin de saison sous tension.