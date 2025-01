L’ASSE s’est offert une belle victoire 3-1 face à Reims ce samedi, portée par des buts de Stassin et un doublé de Boakye. Mais s’il y a un joueur qui a marqué les esprits, c’est Benjamin Bouchouari. Placé dans un rôle de relayeur, l’international espoir marocain a livré une prestation impressionnante, véritable métronome au milieu de terrain.

Pour sa troisième saison à l’ASSE, Benjamin Bouchouari semble renaître. Après une première année réussie où il a été élu dans l’équipe type de Ligue 2, le milieu marocain a connu des moments difficiles. Lors de la montée en Ligue 1, il a perdu sa place sous Olivier Dall’Oglio, peinant à retrouver son niveau.

Mais cette saison avec Dall'Oglio, puis sous les ordres d’Eirik Horneland, Bouchouari semble avoir retrouvé toute sa confiance et son influence au milieu de terrain. Sa prestation face à Reims illustre son retour en forme : précision, volume de jeu et impact. Désormais redevenu un élément clé de l’équipe, le jeune international espoir marocain est prêt à franchir un cap. Horneland pourrait bien être l’entraîneur qui l’aidera à prendre son envol.

Un match plein

Bouchouari a joué les 90 minutes avec une intensité constante, touchant 65 ballons et dictant le tempo du jeu stéphanois. Sa verticalité a souvent fait la différence, ses choix ont été justes, et son activité, impressionnante. Il a notamment délivré trois passes clés et tenté une frappe puissante dès la 3ᵉ minute, qui est passée de peu au-dessus.

Son volume de jeu et son influence ont été déterminants pour permettre aux Verts de dominer les débats. Une prestation pleine, qui confirme qu’il est devenu un élément incontournable de l’ASSE.

Avec cette victoire convaincante, les Stéphanois envoient un signal fort. Cette dynamique pourrait-elle être le point de départ d’une belle série ?

Son match ASSE-REIMS à la loupe