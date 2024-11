L'ASSE affrontera Lyon ce week-end dans un derby qui promet d’être intense, avant une semaine plus calme. En effet, la trêve internationale commencera après les matchs de ce week-end, offrant ainsi l'occasion de céder la place aux sélections nationales et de changer de compétition pour certains joueurs stéphanois.

Ayman Aiki, qui a fait ses débuts avec l’équipe professionnelle en Ligue 1 cette saison, continue de bénéficier de la confiance de Bernard Diomède. Convoqué régulièrement depuis plusieurs mois, il figure à nouveau dans la liste de l’équipe de France U20, composée de joueurs nés en 2005. Les Français disputeront trois matchs amicaux à Marbella (Espagne) : d’abord contre la Corée du Sud le 14 novembre, puis face au Danemark le 16, et enfin contre les États-Unis le 18. Ce rassemblement sera pour Ayman Aiki une nouvelle occasion de poursuivre son apprentissage au niveau international.

[#U20] 📝 Les U20 seront en stage à Marbella et joueront trois matchs amicaux pour continuer leur préparation pour la Coupe du Monde 2025.

🏃25 joueurs convoqués

⚽️ vs Corée du Sud 🇰🇷 (14/11)

⚽️ vs Danemark 🇩🇰 (16/11)

⚽️ vs Etats-Unis 🇺🇸 (18/11)#FiersdetreBleuets 🇫🇷 pic.twitter.com/CisDqOQd2J

— Équipe de France Jeunes 🇫🇷 (@edfjeunes) November 7, 2024