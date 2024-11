Zuriko Davitashvili est dans une forme étincelante depuis plusieurs semaines. Celui qui devrait être l'un des maillons forts du Derby à venir vient de recevoir une bonne nouvelle de la part du sélectionneur de la Géorgie, l'ancien stéphanois Willy Sagnol.

Il y a quelques semaines, Zuriko Davitashvili donnait rendez-vous aux observateurs afin de scruter les résultats de sa Géorgie natale. Une nation qui, pour l'actuel milieu offensif stéphanois, est encore méconnue, mais portée par tout un pays, comme il l'expliquait :

"Pour moi c’est une fierté d’être Géorgien. D’évoluer avec ma sélection nationale, c’est un rêve d’enfant qui se réalise. De pouvoir porter ce maillot et de le montrer lors de rencontres internationales, c’est fabuleux. L’amour que le peuple porte à cette équipe est extraordinaire. C’est très important pour nous les joueurs. Je sais que nous ne sommes pas encore une nation très connue mais je vous invite à vous renseigner, à m’accompagner même pour que vous puissiez découvrir notre culture et notre pays. Niveau football, en Géorgie on suit énormément ce qu’il se passe pour les joueurs du pays qui évoluent à l’étranger. Tout le monde est très au courant des carrières de chacun."

Davitashvili en route vers la Ligue A ?

Willy Sagnol, sélectionneur qui a redonné de belles couleurs à la Géorgie depuis 2021, ne se passe plus de son meneur de jeu, même si ce dernier n'est pas un titulaire en puissance. Cela n'empêche pas Zuriko Davitashvili, depuis qu'il a débuté sa carrière internationale en 2019, de cumuler 46 sélections pour 6 buts inscrits.

Il y a de fortes chances pour que le joueur de l'ASSE termine le mois de novembre en rajoutant une 47ème et une 48ème sélection. En effet, la trêve internationale qui se profile va proposer à la Géorgie deux adversaires pour le compte de la Ligue des Nations. Après deux défaites lors de la dernière trêve internationale, elle accueillera tout d'abord l'Ukraine le 16 novembre à 18h. Elle se rendra ensuite chez le leader de la poule, la République Tchèque, le 19 novembre (20h45). Ces deux derniers matchs pourraient permettre à Zuriko Davitashvili et ses coéquipiers de se qualifier directement pour intégrer la Ligue A. À ce jour, ils sont seconds et barragistes pour la montée.