L’ASSE a parfaitement réagi. Après sa victoire 2-0 contre Rodez, Saint-Étienne récupère la première place de Ligue 2 et prépare déjà son choc face au Red Star. Maxime Bernauer a insisté sur l’état d’esprit affiché par les Verts.

L’ASSE voulait retrouver le goût de la victoire. Mission accomplie. Après un nul et une défaite avant la trêve internationale, les Stéphanois ont renoué avec le succès samedi soir à Geoffroy-Guichard. Face à Rodez, les Verts se sont imposés 2-0 grâce à Thierno Ballo et Augustine Boakye. Une victoire qui permet surtout à Saint-Étienne de reprendre immédiatement les commandes de la Ligue 2, quelques heures après les avoir cédées au Red Star.

Le scénario n’a pourtant pas été aussi simple que le score peut le laisser penser. L’ASSE a réalisé une première période convaincante avant de davantage souffrir après la pause. Gautier Larsonneur a notamment dû s’employer pour préserver l’avantage stéphanois. Mais les joueurs ont tenu bon et ont finalement décroché un succès précieux.

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ASSE : Bernauer met en avant l’état d’esprit

Après la rencontre, Maxime Bernauer a reconnu que le contexte n’était pas évident. Plusieurs joueurs venaient de retrouver le groupe après des déplacements internationaux. Certains avaient beaucoup voyagé sans forcément avoir du temps de jeu avec leur sélection. À cela se sont ajoutées quelques absences sur blessure.

Pour le capitaine stéphanois, cette situation donne encore davantage de valeur à la performance collective. « État d’esprit avant tout », a-t-il résumé après la rencontre.

Bernauer a également apprécié l’entrée des jeunes joueurs. Ilyes Dhaoui, Tom Teillol et Nathan Kasia ont notamment été cités par le milieu de terrain. Selon lui, leur investissement durant la trêve montre que le groupe pourra compter sur eux lorsque la saison va entrer dans une phase encore plus intense.

Le succès contre Rodez permet aussi à l’ASSE de relancer une dynamique positive. Les Verts restaient sur une défaite et un match nul avant la coupure internationale. Il fallait donc rapidement remettre la machine en route.

« On s’en fout d’être moche »

Maxime Bernauer a ensuite livré une lecture très intéressante de la rencontre. Pour lui, deux périodes bien différentes se sont dessinées.

La première correspondait parfaitement au plan stéphanois. Avec le ballon, les Verts ont affiché une bonne structure et ont réussi à imposer leur rythme. Thierno Ballo a concrétisé cette domination à la 15e minute sur une passe de Jakob Breum.

Après la pause, le visage de l’ASSE a davantage évolué. Rodez a mis plus d’intensité et les Stéphanois ont dû puiser dans leurs ressources. Augustine Boakye a toutefois fait le break à la 55e minute avec un superbe geste individuel, permettant aux Verts de respirer.

Bernauer l’assume totalement. Dans ce genre de rencontre, le spectacle passe au second plan. L’objectif était clair : gagner, prendre les trois points et conserver le clean-sheet.

« On s’en fout d’être moche », a ainsi lancé le milieu stéphanois après la rencontre.

Un discours qui en dit long sur l’état d’esprit du groupe. L’ASSE n’a peut-être pas livré 90 minutes parfaites. Elle a en revanche obtenu exactement ce qu’elle était venue chercher.