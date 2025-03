Aimen Moueffek, milieu de l'ASSE, s'est présenté en conférence de presse ce vendredi à la mi-journée. Il a évoqué la rencontre face à Montpellier. Voici ses mots.

On sait très bien que c'est un match à six points, c'est un match capital pour nous. Montpellier est derrière nous, donc voilà, c'est une chance pour nous de jouer contre eux et de pouvoir de pouvoir creuser l'écart avec Montpellier et les empêcher de revenir dans la course. Et aussi prendre trois points parce que c'est très important de prendre trois points dans ce genre de match au vu de notre situation. Donc voilà, on sait que c'est un match capital pour nous et on est prêts pour ce match.

Mentalement, une victoire nécessaire pour l'ASSE ? On sait que les footballeurs, on réagit toujours mieux à des victoires et que les victoires font du bien mentalement. Donc voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné. On a à cœur de gagner. On se doit de gagner encore plus ce week-end. Donc voilà, je pense qu'une victoire, ça ferait du bien à tout le monde et surtout à nous pour la suite. Bien sûr que ce n'est pas facile parce que mentalement on est éprouvé, parce que dans ce genre de situation, on a de la pression, on a l'envie de bien faire, on a peur de mal faire aussi. Après on est professionnel, on se doit de rester concentré, de rester calme. On doit garder confiance en nous, on ne doit jamais cesser de croire et je pense qu'aujourd'hui malgré tout, malgré le championnat qu'on a fait, je pense qu'on a toutes les qualités pour aller chercher un maintien et qu'on n'a rien à envier à personne. Encore moins à Montpellier. Je pense qu'il faut rester calme, rester serein et y croire parce qu'on a largement la capacité d'aller chercher les trois points ce week-end.

La peur de mal faire, comment tu l’as vis ? Franchement, on la vit bien. On la vit bien parce que, voilà, après, comme je l'ai dit, on est professionnels, on sait gérer la pression. Voilà, on sait que dans des carrières, on a des bons moments, des moments beaucoup plus faciles comme l'année dernière, des moments un peu moins drôles, un peu plus compliqués comme cette année. Mais voilà, ça fait partie d'une carrière. Il faut savoir gérer les bons moments comme les moins bons.

Les penaltys ? On sait que c'est quelque chose à gommer parce qu'on relance pas mal d'équipes grâce aux pénaltys qu'on concède. Après, c'est vrai que c'est assez souvent des personnes différentes qui les commettent. Après, je pense que quand t'es dans une situation un peu compliquée, Il peut y avoir des gestes dû peut-être à la pression, peut-être à la peur de mal faire. Donc voilà, je ne sais pas trop comment l'expliquer. En tout cas, on sait très bien qu'on doit mettre un point dessus et qu'on doit vite gommer ça pour empêcher les équipes de se relancer.

Tu y penses en position défensive ? Non, honnêtement non, parce que quand t'es dans le match, t'y penses pas forcément. Après, je pense que les défenseurs, peut-être, ouais. En tout cas, moi, honnêtement, j'y fais pas trop attention. On reste concentré, on reste calme et on va gommer ça."