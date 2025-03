Malgré son statut de buteur titulaire à l'ASSE, Lucas Stassin ne figure dans aucune liste de la Belgique. Ni en A, ni en Espoirs. Une décision qui interroge.

Rare satisfaction de la saison du côté de l’ASSE, Lucas Stassin s’est rapidement adapté à la Ligue 1. Auteur de six buts et cinq passes décisives en 22 matchs, le jeune belge est impliqué sur 44 % des buts stéphanois. Une performance impressionnante pour un joueur de 20 ans qui a dû assumer le statut de recrue la plus chère de l’histoire du club.

Indiscutable dans le onze de l’ASSE, Stassin a su surmonter une période difficile à son arrivée. « Je n’ai pas ressenti la pression d’être la recrue la plus chère de l’histoire de l’ASSE », a-t-il confié au journal Le Soir. « Mais comme je ne marquais pas lors de mes premiers matchs, les gens n’étaient pas satisfaits et les critiques n’ont pas tardé. C’était la période la plus compliquée de ma jeune carrière. »

En quête de solutions, il a fait appel à Jean-François Lenvain, un spécialiste du mental qui aide de nombreux sportifs de haut niveau. Grâce à ce travail, Stassin a su rebondir et devenir un élément clé des Verts. « Je suis venu à l’ASSE car ce club a une histoire et je sais ce qu’il représente pour ses supporters. Je ferai tout, jusqu’au dernier jour, pour que l’ASSE reste en Ligue 1. »

Mais l’avenir de l’attaquant belge reste incertain. « Il est clair que j’aspire enfin à un peu de stabilité, mais tout ne dépend pas de moi. Si l’ASSE descend, les dirigeants voudront peut-être récupérer leur investissement. Il est trop tôt pour y penser mais c’est compliqué de ne pas avoir tout cela à l’esprit… »

En attendant, le buteur stéphanois prétend à se faire une place dans son équipe nationale.

Stassin absent des plans de Rudi Garcia

La Belgique vient de dévoiler sa liste pour la double confrontation contre l'Ukraine en Ligue des Nations. Parmi les 8 attaquants retenus par Rudi Garcia, on retrouve des cadres comme Lukaku, Openda, De Ketelaere, Doku ou encore Trossard. Sans surprise, Lucas Stassin n'y figure pas encore, malgré ses performances en Ligue 1 avec Saint-Étienne.

Mais ce qui intrigue davantage, c'est son absence totale de la liste des Espoirs belges. Le sélectionneur des U21 n'a pas jugé utile d'appeler l'avant-centre stéphanois pour les matchs amicaux prévus en Espagne contre la Suède et Andorre les 20 et 23 mars. Un choix surprenant tant Stassin affiche des statistiques solides cette saison sous le maillot vert.

Un oubli ou une stratégie de gestion ?

L'absence de Stassin peut interpeller, d'autant plus que la Belgique a l'habitude d'accorder sa confiance aux jeunes talents en pleine ascension. Auteur de plusieurs buts importants avec l'ASSE, l'ancien joueur d'Anderlecht aurait pu espérer une convocation chez les Espoirs. Son omission pose donc question. Est-ce un simple oubli, ou un choix délibéré des sélectionneurs belges qui considèrent qu'il doit encore prouver davantage avant d'être appelé ?

Objectif Montpellier-ASSE !

Si certains joueurs peuvent voir cette absence comme une déception, d'autres y trouvent une opportunité. Lucas Stassin pourra ainsi pleinement se concentrer sur son club et se préparer pour l'un des matchs les plus importants de la saison : la confrontation entre l'ASSE et Montpellier ce dimanche.

Nul doute que l'attaquant stéphanois aura à cœur de montrer qu'il aurait mérité une place en sélection. Et quoi de mieux qu'un but victorieux contre les sudistes pour envoyer un message clair aux dirigeants du football belge ?