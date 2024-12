Spectacle en tribunes pour une soirée spéciale à Geoffroy-Guichard. Ce dimanche soir, le Chaudron a offert un véritable spectacle, mais pas sur la pelouse. C’est bien dans les tribunes que l'animation avait lieu. Entre traditions et ferveur, la soirée restera gravée dans les mémoires des supporters stéphanois. Les supporters de l'ASSE avaient bien coché la date contrairement aux joueurs.

L’occasion était idéale pour célébrer la Sainte-Barbe, fête traditionnelle des mineurs. Avant le coup d’envoi, Fernand Fraisse, ancien mineur, a été invité à donner le coup d’envoi fictif, un hommage émouvant aux racines ouvrières de la région. Pour marquer l’événement, un maillot spécial a été conçu en hommage aux mineurs. Si les joueurs sont restés fidèles à leurs couleurs habituelles, cette tunique commémorative est disponible à la boutique officielle et devrait rapidement devenir un incontournable pour les supporters.

🔛 Le coup d'envoi fictif est donné par Fernand Fraisse, ancien mineur ! À lui, à ceux qui travaillaient avec courage à ses côtés et à tous les Stéphanois... Joyeuse Sainte-Barbe ! 💚 pic.twitter.com/M0dbVwgvKr — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 8, 2024

Les tribunes, elles, étaient en effervescence. Les deux kops ont rivalisé de créativité, déployant des tifos impressionnants, véritables œuvres d’art, pour illuminer la rencontre. Le Kop Nord, particulièrement en feu, a célébré les 25 ans de l’Avant-Garde, une faction emblématique des Magic Fans. Fumigènes et chants ont ponctué cette fête, créant une atmosphère unique. L’embrasement des tribunes a même conduit à une interruption temporaire de la rencontre, déclenchant des chants ironiques de supporters : "On voit plus rien. Y a rien à voir".

Plusieurs banderoles ont été déployées au cours de la rencontre :

En mémoire de nos grand-pères rêvant d'une vie meilleure !

En cette Sainte-Barbe, souvenons-nous des mineurs fusillés...

Fallait pas qu'ils pensent que nos réserves étaient épuisées/ Faut même pas qu'ils pensent que contre nous ils peuvent rivaliser

"On veut une équipe fière, forte et qui a la haine quand on essaye de lui marcher sur les pieds"

Une fête populaire entachée par des prix exorbitants, respectez le Peuple Vert !

Malgré cette effusion de passion, on espère que la Ligue de Football Professionnel (LFP) fera preuve de clémence concernant l’utilisation des fumigènes, souvent sanctionnée. L'ASSE sera évidemment vigilante.