L’ASSE est allée prendre un précieux point à Nantes (2-2) pour la 6e journée de ligue 1. Un point qui comptera au regard du scénario puisque les Verts étaient menés 2-0 à la 55e minute. Finalement, les joueurs de Dall’Oglio ont su trouver les ressources pour revenir. Un nul qui a un goût de défaite chez les canaris. Extraits.

« On part avec un point alors qu’on aurait dû avoir les trois » (Lepenant après Nantes-ASSE, J6 de ligue 1)

Johan Lepenant : « Comme la semaine dernière, on est tous frustrés. C’est même encore pire là. On gagne 2-0, le match est maîtrisé, ils n’ont aucune occasion et on prend 2 buts bêtes. C’est comme ça, on va continuer à bosser pour éviter ce genre de scénario.

Je pense qu’on était au-dessus, on gérait le match, on est bien et les petites erreurs d’inattention, les détails qui nous coûtent cher à la fin du match. On part avec un point alors qu’on aurait dû avoir les trois. Je pense que c’est un problème de concentration. On aurait dû être plus rigoureux sur certaines choses. On doit éviter ce genre de buts, on doit essayer de gommer comme ce penalty. Il faut éviter ce genre de chose, car on doit repartir avec les 3 points ce soir.

Ce soir, ça a le goût d’une défaite. On était bien, on ne doit jamais faire le nul. Sur le plan perso, j’ai mis un but et une passe décisive mais je ne suis pas content car ce match nul m’embête. »

« On a eu un déficit mental, c’est trop facile de se cacher derrière l’arbitre. Ce n’est pas lui. » (Cozza)

Nicolas Cozza : « Beaucoup de frustration, on avait le match en main et on s’est saboté. C’est dur. À l’image de la semaine dernière, on concède un but et tout s’écroule pour nous, j’ai l’impression. On n’a pas réussi à garder le contrôle du match. On n’a pas continué à jouer notre football. On a eu un déficit mental, c’est trop facile de se cacher derrière l’arbitre. Ce n’est pas lui. Il va falloir se remettre au travail et aller faire quelque chose à Lyon.

Je pense que la première mi-temps est à garder, c’est une mi-temps référence. Il va falloir s’appuyer sur ça. Le public était derrière nous, c’est frustrant de faire match nul devant eux. Déçu, mais il y a des matchs qui arrivent et on va aller gagner des matchs pour eux »