L'ASSE a prêté plusieurs joueurs cet été. Si Mahmoud Bentayg a rejoint Zamalek en prêt avec option d'achat (il enchaîne d'ailleurs les titularisations du côté du club égyptien), des éléments formés au club sont aussi allés s'aguerrir ailleurs. En effet, Darling Bladi, Beres Owusu et Karim Cissé ont respectivement rejoint Bourg-Péronnas (National 1), Quevilly-Rouen (National 1) et Annecy (Ligue 2) sous la forme de prêts secs d'une saison. Deux de ces trois jeunes joueurs étaient sur le pont ce week-end en Coupe de France.

Prêtés par l'ASSE, Owusu et Cissé poursuivent l'aventure en Coupe de France

L'ASSE n'a pas encore débuté sa campagne en Coupe de France. Les clubs de Ligue 1 font en effet leur entrée en lice dans la compétition lors des 32èmes de finale, qui se dérouleront en janvier. Les clubs de National étant passés autour précédent ainsi que les écuries de Ligue 2 jouent en revanche une qualification pour le 8ème tour, ce week-end.

Si Darling Bladi et Bourg-Péronnas ont été éliminés au 6ème tour, Beres Owusu et QRM étaient eux toujours en lice. Opposés au Paris FC vendredi soir, les hommes de David Carré ont décroché leur qualification à l'arraché (1-1, 2-4 t.a.b.). Titulaire au coup d'envoi, Owusu a livré une belle prestation et confirme son très bon début de saison en National. Le défenseur est très souvent utilisé par son entraîneur et est en train de s'imposer comme l'une des pièces maîtresses du XI de QRM.

Karim Cissé faisait lui son entrée en Coupe de France avec le FC Annecy (Ligue 2). Contre le FC Vesoul, club de National 3, les Annéciens n'ont pas triché et se sont imposés sur le score de 1-6. Cette rencontre aura été l'occasion pour Karim Cissé de connaître sa première titularisation en compétition officielle avec le FCA. Jusqu'à maintenant, il s'était contenté de quelques entrées en jeu en championnat.