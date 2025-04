Le derby entre l'ASSE et l'OL a fait couler beaucoup d'encre cette semaine (2-1). Les lyonnais étaient en conférence de presse ce jeudi avant son match contre Rennes. Moussa Niakhaté et Paulo Fonseca sont revenus sur le derby. Extraits.

Moussa Niakhaté (défenseur de l'OL) : « On est tous vexés après ce qu’il s’est passé à Saint-Étienne. On est touché dans notre honneur, dans notre amour-propre. On a eu le sentiment de honte. Ça a été un gros coup sur la tête dimanche. On doit repartir sur le terrain et ne pas se cacher et hâte de rectifier le tir. Depuis l’arrivée du coach (Paulo Fonseca), c’est la première fois que l’on ne marque pas deux buts dans un match. »

Le problème Pierre Ekwah (ASSE) : « Ça s’est arrivée dans d’autres matchs où on a gagné mais forcément on le remarque moins. C’est tout à fait normal qu’en plein match on se pose des questions parce qu’il y a un adversaire qui nous pose des problèmes et qui modifie son schéma tactique en cours de jeu. Ça nous est arrivé contre Auxerre et comme on a gagné, on le remarque moins. Contre Saint-Étienne, il y avait beaucoup de problèmes, c’était l’aspect tactique mais pas que ça. Un problème d’agressivité, de mentalité sur ce match. Eux ils ont vraiment joué un derby et pas nous. Je pense que les problèmes d’ordre tactique, ça va bien après tout ça ! »

Sur la blessure de Tolisso : "Des joueurs qui se blessent, ça fait partie du foot, Ce qui fait mal, c'est le scénario et le fait que le match se soit déroulé comme si de rien n'était, que Corentin Tolisso sorte sur civière et que ce n'est pas très grave, le match continue à 11 contre 11... Corentin fait une saison extraordinaire donc forcément, ça nous touche parce que c'est tout simplement un joueur de l'effectif. On est vraiment une famille, on est des frères et ce n'est pas une phrase bateau. On est affecté parce que ça touche l'un des nôtres et qu'il n'y a pas eu de sanction derrière. C'est passé comme une lettre à la poste. C’est comme ça..."

Paulo Fonseca (entraîneur de l'OL) : « On a mal joué les quarante cinq premières minutes. Nous devons faire une réflexion sur ce qu’il s’est passé. Le football est trop mental et émotionnel. La vérité est que pour le derby, nous devons avoir une autre attitude. Après les 120 minutes de Manchester, nous n’avons pas les possibilités de rejouer avec les mêmes joueurs. J’ai changé peut-être beaucoup. Je croyais en tous les joueurs mais les 45 premières minutes, nous n’avons pas fait ce que normalement nous faisons. Le plus important maintenant, c’est le prochain match ! »