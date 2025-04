À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Lyon (2-1), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Aïmen Moueffek (Joueur de l'ASSE) : "On savait que ce match était très important, pour nous comme pour le public. Je pense qu’au niveau de l’envie, on a répondu présent, et c’est une très bonne chose. On n’a pas changé de tactique. C’est vrai qu’on garde le même schéma tout au long de la saison. Ce soir, on n’a pas manqué d’envie, et ça s’est clairement vu sur le terrain."

Lucas Stassin (ASSE) : "Je suis trop heureux !"

Lucas Stassin (Joueur de l'ASSE) : "Incroyable, vraiment incroyable. Je suis heureux d’avoir pu offrir aux supporters ce qu’ils méritent. Je suis tellement content d’avoir gagné aujourd’hui. Ces trois points, ils sont hyper importants. Je suis trop heureux ! Félicitations à toute l’équipe, on s’est battus du début à la fin. Regardez cette ambiance… c’est fou. Maintenant, je vais aller en profiter.

Déjà, c’était mon premier derby à Geoffroy-Guichard… Incroyable. Quelle ambiance ! Quel plaisir de jouer des matchs comme ça. Franchement, c’est exceptionnel. Et en plus, avec la victoire, c’est encore plus beau.

Sur le premier but, oui, c’est vrai que j’arrive bien à la piquer, et le ballon passe entre les jambes du gardien. Franchement, tout me revient en tête à ce moment-là. Je deviens fou. Et puis voir le public descendre comme ça, les rendre heureux… Quelle soirée !

Sur le deuxième, je rentre dans l’axe et je demande à Cardona. On le voit sur l’action, je lui fais un geste de la main pour qu’il dédouble. Mais il reste dans l’axe, alors je me dis que je vais tenter sur mon pied droit... et j’enchaîne."

Lucas Stassin : " S’il avait maintenu le rouge, c’était sa décision"

"C’est vrai que j’ai eu besoin d’un petit temps d’adaptation. Et puis on a aussi changé notre manière de jouer avec le coach. Je joue plus haut maintenant. Il m’a beaucoup aidé à progresser. J’ai énormément travaillé pour faire une grosse deuxième partie de saison21. Je bossais tous les jours, et aujourd’hui, ça paie.

Sur ma progression, je pense que je travaille davantage pour l’équipe. J’essaie de mieux garder les ballons, d’être plus utile dans le jeu. Et je suis récompensé pour le travail que je fournis pendant les matchs.

Sur le carton rouge, je dois dire que j’étais un peu surpris. Je pensais qu’il allait me mettre un jaune, parce que oui, j’arrive en retard. Mais ce n’était pas un geste volontaire, je ne voulais pas lui faire mal. Il protège bien la balle, il met ses chevilles… mais ce n’était pas mon intention.

Après, je pensais vraiment qu’il reviendrait sur sa décision pour mettre jaune. Mais bon, s’il avait maintenu le rouge, c’était sa décision, et on aurait dû faire avec. Ça aurait forcément changé le cours du match."