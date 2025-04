À quelques heures du coup d’envoi du 126e derby entre l’ASSE et l’OL, Eirik Horneland a dévoilé son onze de départ. Une équipe remaniée, contrainte par quatre absences de poids.

Pas de surprise de dernière minute pour les supporters des Verts : Augustine Boakye, victime d’une blessure persistante, est toujours indisponible. L’ailier ghanéen, étincelant en début d’année 2025, manque cruellement dans la construction offensive stéphanoise, où sa percussion faisait la différence.

Autre coup dur confirmé : Pierre Cornud, absent à Brest, ne figure pas non plus dans la feuille de match. Le latéral gauche n’a pas pu récupérer à temps, forçant le staff à réorganiser le flanc gauche de la défense face à une attaque lyonnaise redoutable.

Par ailleurs, Yvann Maçon est suspendu après avoir cumulé trois cartons jaunes en moins de dix rencontres. Titulaire ces dernières semaines, il laisse sa place à Dennis Appiah, appelé à museler Rayan Cherki, l’un des hommes en forme côté rhodanien.

Enfin, et c'est l'énorme coup dur, Benjamin Bouchouari s'est blessé au dos et ne sera pas disponible pour cette rencontre, et peut-être même les suivantes...

🔥 ASSE-OL : une affiche à double enjeu

Le contexte ne laisse aucune place au relâchement : l’OL, actuel 4e avec 51 points, joue une qualification directe pour la Ligue des champions. Les hommes de Paulo Fonseca arrivent avec la ferme intention de s’imposer dans un Chaudron qu’ils savent hostile, mais qu’ils ont appris à apprivoiser ces dernières saisons.

De son côté, Saint-Étienne joue sa survie. Bloqués à 24 points, les Verts sont en lutte acharnée pour le maintien. Face à leur rival historique, ils n’ont plus le droit à l’erreur. Un succès ce soir serait bien plus qu’un exploit : ce serait un tournant dans une saison en dents de scie.

La composition officielle des Verts