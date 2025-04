Ce dimanche, l’ASSE à rendez-vous avec son éternel rival lyonnais pour disputer un derby attendu depuis 3 ans à Geoffroy Guichard. Si les Verts ne partent pas favori, c’était également le cas lors de leurs dernières confrontations face à l’OL. Les stéphanois ont pourtant de quoi espérer gagner ce match à part. Voici 3 éléments qui pourraient faire tourner le match en la faveur des Verts.

Depuis quelques années, Lyon domine ses confrontations directes face aux Verts. Cette saison, les lyonnais partiront une nouvelle favoris face à une équipe stéphanoise mal en point.

Sur les 10 dernières années, les Verts n’ont remporté que 3 derbys, tous à Geoffroy Guichard. Une statistique qui n’est pas censée rassurer avant ce dimanche de Pâques.

Pousser les lyonnais à la faute

En 2016-2017, les hommes de Christophe Galtier connaissaient l’une de leur pires saisons sous les ordres du natif de Marseille. Les lyonnais arrivaient alors confiants dans le derby. Très vite, le match va tourner au cauchemar pour les Gones.

A la 9eme minute, les lyonnais paniquent au moment de relancer le ballon. Mamana manque son contrôle, Søderlund sert alors Saivet qui trouve Monnet-Paquet. Le chouchou du Chaudron voit sa frappe passer entre les jambes de Lopes. Le portier de l’OL va ensuite se manquer dans sa lecture du jeu quelques minutes plus tard. Sur un ballon en profondeur, Romain Hamouma efface le portugais avant de doubler la mise. Saint-Etienne assomme Lyon.

Frustrés de leur prestation, les lyonnais vont dégoupiller en fin de partie. Ghezzal va être coupable d’une poussette inutile sur Lemoine et récolter son second carton jaune. Frustré par l’expulsion de son coéquipier, Tolisso va venir découper Fabien Lemoine, 1 minute plus tard et rejoindra l’algérien au vestiaire.

Un réveil dans le derby synonyme de déclic

La saison 2019-2020 a également été marquée par un derby remporté à Geoffroy Guichard. Alors que les Verts sont derniers et viennent de changer d’entraîneur avant le derby, l’OL ne réalise pas son meilleur début de saison et la menace plane sur son coach.

Claude Puel chamboule le système et la composition stéphanoise pour sa première. Après un match assez ennuyeux, le castrais décide de faire entrer Robert Beric. Sur l’un de ses seuls ballons touchés en 10 minutes, le Slovène catapulte un centre de Boudebouz au fond des filets. L’ASSE sort alors de sa dernière place et enchaînera 8 matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

De quoi inspirer les hommes d’Horneland pour aller chercher le maintien ?

Se battre jusqu’a la dernière seconde

Les Verts sont loins d’être favoris face à l’OL et ils le savent. Le dernier derby à Geoffroy Guichard ressemble à celui qui attend l’ASSE ce dimanche. Saint-Etienne n’a remporté qu’un match lors des 10 dernières rencontres et Lyon vise les places européennes.

Apres 8 journées de championnat, l’ASSE était lanterne rouge de Ligue 1 sans aucun succès en 2021-2022. Les lyonnais ont ouvert le score malgré les nombreux efforts des stéphanois pour prendre l’ascendant.

Les Verts pousseront durant toute la seconde période pour arracher ce but égalisateur. A 15 minutes de la fin, Anthony Lopes est exclu suite à une main en dehors de sa surface de réparation. C’est donc à 11 contre 10 que l’ASSE va terminer cette partie. Au bout du temps additionnel, les ligériens obtiennent un penalty sur une situation anodine.

Wahbi Khazri se charge alors de punir l’OL et de récompenser 95 minutes d’efforts de la part d’une équipe stéphanoise qui n’a jamais lâché.