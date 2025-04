L'ASSE s'est imposée lors du derby contre l'OL ce dimanche à Geoffroy Guichard (2-1). Jean Michel Larqué s'est livré de son analyse notamment sur l'arbitrage de monsieur Letexier. Extraits.

Jean Michel Larqué sur Rothen S'enflamme après ASSE-OL : "Écoute, c'est pire que ce que j'imaginais. C'est pire parce que je considère que l'un et l'autre sont responsables et même coupables. J'ai discuté avec plusieurs supporters de l'ASSE et ils sont eux-mêmes très contents que Letexier soit revenu sur sa décision et ils ne comprennent pas la décision. Après celui qui lui a forcé la main, car il avait intérêt à lui forcer la main. Parce que dans la grande famille de l'arbitrage, on est jaloux de personne... car celui qui t'a forcé la main soit titulaire d'un match de Ligue 1 lors de la prochaine journée et Letexier soit au repos et je pense qu'il aurait dû être au repos bien avant... et bah c'est tout ce qui gangrène l'arbitrage français.

J'ai une proposition à faire pour la VAR mais elle sera refusée parce qu'aujourd'hui ceux qui sont dans la VAR ils passent ensuite au guichet prendre leur chèque. Pour moi, il y a un conflit d'intérêt entre ceux qui sont à la VAR, qui sont des arbitres en exercice, et ceux qui sont sur le terrain. Ils sont tous solidaires quand on les attaque mais au sein de la famille, je peux te dire que les coups fourrés, ils n'en manquent pas !

"Pour moi, il y a conflit d'intérêt entre ceux de la VAR et ceux du terrain car ils font le même métier. Ils sont concurrents !" (Larqué sur l'arbitrage d'ASSE-OL)

Moi je considère que pour être devant un écran et donner son avis, ce n'est pas la peine de faire 3200m au test de Cooper. Des arbitres qui ne peuvent plus arbitrer sur le terrain seraient parfaitement à leur place pour regarder ça. Et en plus de mettre deux arbitres, mettre un ancien footballeur d'une quarantaine d'années qui a pris sa retraite depuis 4 ou 5 ans et qui a fait une petite formation. Lui, il amène le sens du jeu, le sens du joueur. Je pense que ce serait beaucoup mieux ! Pour moi, il y a conflit d'intérêt entre ceux de la VAR et ceux du terrain car ils font le même métier. Ils sont concurrents et ce qu'il s'est passé dimanche soir, c'est inimaginable ! On ne va pas être dans le complot mais pour quelles raisons, il faut un arbitre de ligue 1 devant les écrans de la VAR ?"