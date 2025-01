Dimanche 19 janvier 2025, l’AS Saint-Étienne (ASSE) accueillera le FC Nantes au stade Geoffroy-Guichard pour un match de Ligue 1 prévu à 15 h 00. Afin de garantir la sécurité des supporters et d’éviter tout incident, le préfet de la Loire a émis un arrêté préfectoral instaurant des mesures strictes d’encadrement et des interdictions ciblées à l’encontre des supporters nantais.

Accès encadré pour les supporters du FC Nantes

Seuls 400 supporters nantais seront autorisés à assister à la rencontre. Ces derniers devront obligatoirement voyager en convoi encadré, composé de bus et de minibus, et présenter des contremarques d’accès pour entrer dans l’enceinte du stade. Le point de rendez-vous pour ces supporters est fixé au péage de Veauchette à 13h30 le jour du match. Ils seront ensuite escortés par les forces de l’ordre jusqu’au stade Geoffroy-Guichard. À la fin de la rencontre, ces supporters devront quitter les lieux sous supervision policière.

Interdictions de circulation et de stationnement

Du dimanche 19 janvier à 8 h 00 au lundi 20 janvier à minuit, toute personne identifiée comme supporter du FC Nantes, ou adoptant un comportement assimilé, sera interdite :

D’accéder au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords immédiats. De circuler et de stationner dans le centre-ville de Saint-Étienne ainsi que dans les zones définies par l’arrêté préfectoral.

Les périmètres concernés incluent notamment les places du Peuple, de l’Hôtel de Ville, Jean Jaurès et Carnot, ainsi que plusieurs rues aux abords du stade, comme la rue Simone de Beauvoir, la route de l’Étrat, et la rue Charles Cholat. Des axes majeurs comme l’A72 entre les sorties 13 et 14, le boulevard Georges Pompidou et l’avenue Pierre Mendès France sont également concernés.

En plus des restrictions de circulation et d’accès, l’arrêté précise qu'il est formellement interdit de posséder et d’utiliser des engins pyrotechniques, ainsi que tout objet susceptible d’être utilisé comme projectile, dans les zones désignées. Ces mesures visent à prévenir tout risque de troubles à l’ordre public, en raison de l’antagonisme historique entre les supporters des deux équipes.

ASSE - Nantes : Appel au respect des dispositions

Le préfet de la Loire insiste sur l’importance de respecter ces dispositions pour assurer la sécurité de tous. Ces mesures ont été décidées lors d’une réunion de sécurité préparatoire et tiennent compte des incidents passés entre supporters de l’ASSE et du FC Nantes.