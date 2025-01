À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Nantes ce dimanche après-midi, les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Pedro Chirivella (Joueur de Nantes) : "On a marqué très tôt dans le match. Ils avaient la possession du ballon, mais on était bien en place en première mi-temps. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. On voulait mieux ressortir le ballon en seconde période, mais on n'a pas réussi. C'est ce but encaissé à la fin du match qui nous fait mal.

Malgré ce match nul, on sent que l'équipe va mieux à Nantes depuis quelques semaines. Mais il faut en faire plus, beaucoup plus. On s'est contenté de défendre un peu trop. C'est vrai que c'est une équipe qui met beaucoup de joueurs devant et prend des risques.

Ce n'est pas facile, car ils projettent beaucoup de monde vers l'avant. De notre côté, on a manqué de justesse technique pour trouver la bonne passe et mieux jouer les contres. Ce point nous permet d'avancer, mais il va falloir gagner des matchs."

Castelletto (Nantes) : "Ils ont réussi à marquer pour arracher ce point-là"

Jean-Charles Castelletto (Joueur de Nantes) : "On va dire que Saint-Étienne poussait bien. Soit on gagnait ce match, soit ils revenaient à 1-1. Aujourd'hui, ils ont eu la chance de marquer un très beau but, un but qu’il fallait sortir du chapeau. Ils ont réussi à marquer pour arracher ce point-là. Mais bon, on a tous été solidaires, et c’est ça que je veux retenir : cette solidarité qui nous permet de tenir en équipe. Malgré leur domination depuis le début du match, on a su rester unis.

On a réussi à trouver un déclic grâce au travail à l’entraînement et aux échanges entre nous. Il faut aussi souligner qu’on a beaucoup de jeunes dans l’équipe. Ces jeunes arrivent à se mettre au niveau, à entrer dans le collectif et à être solidaires. Il y a aussi des joueurs qui jouent blessés, comme Simon, qui a un pépin physique. Mais on ne perd pas espoir, on continue. On sait que les matchs seront compliqués, mais on reste solidaires. Aujourd’hui, on va considérer ce match comme un apprentissage et on va continuer à travailler, en espérant être prêts pour affronter Paris.

Ce qui nous a manqué ? De la justesse, peut-être un brin de chance. Cette justesse qui permet de mieux jouer les coups. En première mi-temps, il y a eu un ou deux moments où on aurait pu mieux gérer certaines situations. En deuxième mi-temps, c’était un peu plus compliqué, notamment parce que nos attaquants étaient fatigués, et on avait moins de solutions offensives. Mais sur cette première période, c’est clairement la justesse qui nous a fait défaut."

Boakye (ASSE) : "C'est dommage qu'on ait fait match nul"

Augustin Boakye (Joueur de l'ASSE) : "C'était un peu compliqué pour nous parce qu'ils jouaient plus bas et défendaient bien. C'est dommage qu'on ait fait match nul (1-1), car on voulait vraiment gagner. Je veux aider l'équipe à remporter presque tous les matchs, donc on travaille là-dessus aussi. Ma blessure ? Oui, ça va mieux physiquement."

Lucas Stassin (Joueur de l'ASSE) : "On a quand même réussi à arracher un point, même si on espérait prendre les trois aujourd'hui. Mais il faut faire avec et s'appuyer sur ça pour la suite.

Je n'ai pas été décisif aujourd'hui, mais j'ai contribué à faire monter l'équipe et à garder le ballon. Donc, voilà, pour moi, j'essaie toujours d'être complet dans tous les aspects du jeu. Si j'ai réussi à le faire aujourd'hui, c'est une bonne chose pour l'équipe."

Stassin (ASSE) : "Ce qui a manqué ? Un peu plus de finesse et de calme devant le but"

"Ce qui a manqué pour aller chercher cette victoire ? Peut-être un peu plus de finesse et de calme devant le but, je pense. Par moments, on s'est un peu trop précipités. Il faudra apprendre à rester plus calme. Je pense aussi qu'on devra s'habituer à jouer contre des équipes qui défendent en bloc bas. Il faudra être patient et attendre le bon moment pour marquer.

Les adversaires s’adaptent-ils au style Horneland ? C'est certain qu'ils vont nous étudier. On verra comment les équipes réagiront, mais de notre côté, on devra être capable de nous adapter à tout type de jeu.

Mon style de jeu ? C'est de jouer dans les petits espaces, mais aussi de prendre la profondeur quand l'occasion se présente. J'ai réussi à le faire aujourd'hui, donc je suis satisfait et j'espère que ça continuera comme ça."