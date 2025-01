L'ASSE affrontait Nantes (1-1) pour cette rencontre comptant pour la 18ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland, n'auront pas réussi à trouver la clé qui leur aurait permis de l'emporter. Toutefois, un but magistral de Boakye a donné le point du nul aux stéphanois. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5)

Gautier Larsonneur a livré une rencontre sérieuse, s'interposant quand il le fallait. Il a toujours eu la volonté de relancer rapidement. Sur le but de Simon, peut-être aurait-il pu fermer l'angle un peu mieux, sans s'écraser aussi tôt au sol. Toutefois, il faut aussi prendre en compte la bévue de son défenseur, qui l'expose à une frappe à quasi-bout portant. Auteur de bonnes interventions, comme ce duel remporté en début de rencontre face à Abline. Le capitaine des Verts écope, en revanche, d'un avertissement évitable et inutile pour une contestation.

Léo Pétrot (4)

Une après-midi difficile pour Léo Pétrot, qui a eu bien du mal à apporter offensivement. Moins à l’aise que lors des précédentes rencontres, il s’est contenté d’un travail défensif, éprouvant quelques difficultés.

Dylan Batubinsika (5)

Plus solide que lors de ses dernières sorties, Dylan Batubinsika s’est montré plus rugueux et mieux inspiré. Il devra confirmer ces bonnes dispositions.

Mickaël Nadé (4)

On l’a senti emprunté, moins à l’aise que d’habitude. Il se fait prendre dès le début du match sur un repli défensif. Une situation lors de laquelle il donne l’impression qu’il ne court pas à fond et se laisse déborder par son vis-à-vis, qui part au duel avec le gardien. Par la suite, il s’est montré approximatif, mettant en danger son but. Au-delà de cela, il reste un élément sécurisant et solide. Sa 2e mi-temps le prouve.

Dennis Appiah (3)

S’il essaye de s’appliquer à apporter offensivement, Dennis Appiah a pêché hier en amenant le but nantais. Soucieux de vouloir relancer alors qu’il aurait pu dégager de la tête, il a finalement donné le ballon à son vis-à-vis. Simon ne s’est pas fait prier pour marquer ! Appiah montre ses limites au poste, et il est rageant de voir que ces dernières ont encore mis en difficulté l’AS Saint-Étienne.

Lamine Fomba (5)

C’était l’une des surprises de ce 11 de départ. Fomba a remplacé Ekwah, malade et forfait de dernière minute. Alors que l’on restait sur une impression négative sur le joueur, il a respecté son rôle en apportant de la rigueur. On pourra toutefois regretter son manque de vitesse, notamment au moment de prendre des décisions de relance. Il n’a pas su accélérer le jeu comme sait le faire Pierre Ekwah. En 2nde période, il aurait pu être passeur décisif pour Nguessan, qui a malheureusement manqué le cadre.

Louis Mouton (4)

Louis Mouton s’est montré plus en difficulté que lors de ses dernières sorties. Toutefois, il a tout de même fait partie des joueurs qui ont récupéré le plus de ballons au milieu de terrain. Il a contribué à former une paire avec Benjamin Bouchouari, encore précieuse, qui a étouffé le milieu nantais.

Djylian N'Guessan (4)

C’était la surprise du chef avec une titularisation qui n’était pas attendue. N'guessan a prouvé qu’il avait du talent dans les pieds, mais aussi qu’il devrait encore travailler. Il devra notamment progresser physiquement, pour pouvoir prétendre à des titularisations régulières en Ligue 1. N'Guessan a tenté d’apporter par sa justesse technique. Il a pressé la défense adverse et aurait pu, en 2nde période, inscrire son tout premier but professionnel avec l'ASSE s’il avait mieux enroulé son ballon.

Zuriko Davitashvili (4)

Il s’est démené durant toute la rencontre et est parfois tombé dans un piège qu’il a du mal à éviter à chaque rencontre : l’individualisme. Il est dommage qu’il pêche parfois en voulant faire le dribble de trop ou frapper alors que des coéquipiers sont libres. Toutefois, l’apport du Géorgien reste précieux. Il aurait pu inscrire un but d’une reprise de volée si Castelletto ne s’était pas opposé à sa frappe au tout dernier moment.

Lucas Stassin (4)

Stassin a été extrêmement précieux en attaque. Il a su conserver le ballon, s’est montré solide et a permis au bloc de remonter pour installer le jeu stéphanois dans le camp nantais. Un coup en pointe, un coup sur les côtés, Stassin n’a pas ménagé ses efforts, mais n’a pas été récompensé par un but. En net progrès, il reste un élément prometteur du dispositif du coach Eirik Horneland.

Le joueur du match :

Benjamin Bouchouari (5)

Même s’il n’a pas brillé comme à l’accoutumée et qu’il n’a pas eu le rendement habituel, Benjamin Bouchouari reste un élément moteur et clé dans le dispositif du coach stéphanois. Toujours aussi habile balle au pied, il fut hier l’un des meilleurs récupérateurs sur le terrain. Sa vivacité et sa vision du jeu lui permettent de jouer rapidement vers l’avant et de délivrer des passes qui amènent systématiquement le danger.

L’entraîneur :

Eirik Horneland (5)

Toujours dans son style, l’entraîneur de l'ASSE n’a cette fois-ci pas trouvé la formule pour permettre à son équipe de l’emporter. On a trouvé l’équipe plus empruntée que lors des 2 premières rencontres du coach norvégien. Peut-être en raison de la fatigue accumulée après une forte débauche d’énergie. Ce n’était pas, hier, l'avis Antoine Kombouaré, qui a trouvé que les stéphanois avaient des jambes. Toutefois, on a senti un pressing moins intense cette fois-ci.

Il faut dire que les nantais avaient décidé d’attendre les stéphanois dans leurs 18 mètres et de leur laisser le ballon, ne sortant de leur camp que pour de rapides contre-attaques. Balle aux pieds, les Verts possèdent des limites techniques qui ne leur permettent pas de faire la différence et de profiter de leur domination. Les choix de titulariser Fomba et Nguessan sont forts, tandis qu'Amougou et Cafaro restaient sur le banc.

