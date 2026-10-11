Pour la reprise post trêve internationale, l’ASSE accueillait le Rodez AF hier soir. Un adversaire qui a souvent posé problème aux Verts ces dernières années. Le tour de play-off de fin de saison dernière avait tout de même tourné en faveur des Stéphanois, après une incroyable séance de tirs au but. Cette fois encore, c’est Saint-Etienne qui l’a emporté grâce à des réalisations de Thierno Ballo et d’Augustine Boakye (2-0). Après la rencontre, l’international algérien Sohaib Naïr s’est exprimé en zone mixte.

Les propos du défenseur central au micro d’Ici Saint-Etienne Loire : « Je pense que l’analyse ce soir est simple. Sur les derniers matchs, on manquait de solidité et on faisait un peu preuve de fébrilité. On a essayé de bosser là-dessus pendant la trêve. On a travaillé la solidité défensive, on a fait un bilan des sept premiers matchs. On a trop encaissé par rapport aux situations concédées donc on a mis l’accent dessus. Je pense que ça s’est vu et je suis content de l’attitude de l’équipe aujourd’hui. »

Sohaib Naïr avait « à cœur de revenir » – ASSE

« On sait que quand on mène 2-0, c’est un score piège. On l’a vu à Metz. Le troisième but est toujours important. En seconde mi-temps on a sans doute un peu pêché physiquement. Certains sont rentrés mercredi, ont voyagé. C’est pas une excuse, c’est juste un fait. Moi par exemple, j’ai eu du temps de jeu mardi et je l’ai ressenti physiquement. (…)

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Le match de Kévin Pedro dans l’axe ? J’ai pas eu de doutes. Que ce soit lui, Chico (Lamba) ou Julien (Le Cardinal) c’est pareil. Kévin c’est un très bon joueur, on s’est directement mis ensemble et on a travaillé. (…)

Les trêves internationales, c’est toujours pareil. Soit on finit bien avant de partir et on passe un bon repos, soit on finit mal. Le match nul à Metz nous fait très mal. Dunkerque on a des occasions et on prend deux frappes de loin. Il y a des matchs comme ça dans une saison. Metz fait un peu plus chier. On fait une faute professionnelle. Mener 0-2 comme ça, avec la qualité qu’on a, on doit pas se faire remonter. Ca fait mal à le tête de partir en sélection avec ça. Donc on avait à cœur de revenir et de rester premiers. Le Red Star a gagné à 14h en plus donc on se devait de faire le travail. (…)

Le but de Boakye ? C’est du Augustine… Il n’y a pas de buts normaux. Que des tops buts. Le but contre Montpellier, la frappe sur la barre à Dunkerque… c’est du Augustine ! Tant que ça marche, je suis très content pour lui. »

Crédit photo : asse.fr