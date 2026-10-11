L’ASSE accueillait Rodez hier soir au Stade Geoffroy-Guichard. Après deux rencontres sans succès avant la trêve internationale, les Verts voulaient absolument retrouver le chemin des trois points. Cela a été chose faite puisqu’ils se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Thierno Ballo et d’Augustine Boakye. Malgré une seconde période mitigée, Ian Cathro veut retenir un premier acte maîtrisé dans le jeu. Il s’est exprimé en conférence de presse.

Les propos de l’entraîneur écossais au micro d’Ici Saint-Etienne Loire : « Je pense qu’il y a différentes choses qui sont importantes pour nous ce soir. La qualité du football proposé en première mi-temps déjà. C’est peut-être la fois où j’ai le plus senti qu’on était sur le football qu’on devait pratiquer. En seconde période aussi, on a été capables de s’adapter. Le clean sheet est positif et on a été capables de comprendre comment gérer cette fin de match. (…)

Je pense qu’on peut dire qu’on aurait pu marquer plus de buts en première mi-temps, oui. En seconde, il ne faut pas oublier qu’il y a un adversaire. Ils sont revenus avec plus d’intensité, d’agressivité. On a vu le Rodez qu’on avait beaucoup analysé. Je tiens aussi à dire que j’ai trouvé mes joueurs fatigués. On avait beaucoup de joueurs sollicités pendant la trêve internationale et j’admire la manière dont ils ont travaillé ensemble ces derniers jours. Cette coupure était vraiment difficile pour les clubs. »

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Des conditions physiques à gérer pour l’ASSE

« Kévin Pedro ? Très impressionné par son travail. Il a été dans une nouvelle position alors qu’il est revenu de sélection mercredi. J’ai été impressionné par sa prestation et par celle de Sohaib Naïr. On a dû le remplacer à cette position après un pépin (la blessure de Chico Lamba, ndlr). Pour Sohaib Naïr, on lui a proposé une séance en intérieur mercredi après son retour mais il a préféré aller sur le terrain directement. Il n’était pas dans une condition physique parfaite aujourd’hui mais il a encore fait un très bon match. Enfin, je veux ajouter que ce clean sheet est aussi grâce à Gautier Larsonneur qui a été performant dans les buts à plusieurs reprises. Il ne faut pas l’oublier. (…)

La blessure de Larsonneur et l’absence de Davitashvili ? Concernant Zuriko Davitashvili, il a été malade cette nuit. Il était fiévreux. C’est donc un joueur qu’on a laissé au repos. Pour Gautier Larsonneur, on a encore assez peu de recul à son sujet. C’est sans doute au niveau de l’articulation mais il faudra en avoir le cœur net prochainement. (…)

Et à propos de Chico Lamba, il a ressenti une gêne musculaire jeudi. On pensait que ça pourrait le faire pour cette rencontre. Mais vendredi sur la dernière séance, on a réalisé que ça ne serait pas le cas. Il faut garder en tête qu’il a fait un nombre important de minutes contre Sion. C’était la première fois depuis longtemps, peut-être 9 mois. Avec un autre joueur, on aurait tenté de le mettre sur le banc. Mais là on a préféré la prudence. »

« Les jeunes ont bien aidé » souligne Cathro

« J’ai bon espoir qu’on récupère des joueurs pour le Red Star. Mais les jeunes ont bien aidé en seconde période. Je pense à Nathan Kasia et Ilyes Dhaoui, qui a joué son premier match. Adam Baallal aussi a été bon. Nadir El Jamali aussi aurait pu se joindre à eux dans d’autres circonstances. Il travaille bien et va monter en puissance. Il pourrait devenir important pour nous. En tout cas même avec cette équipe rajeunie, on a contrôlé la rencontre, même si c’était d’une autre manière que ce qu’on fait habituellement. (…)

Le but de Boakye ? J’espère qu’il marquera aussi des plats du pied à deux mètres du but (rires). Mais quand je suis arrivé ici, une de mes questions c’était de trouver le meilleur positionnement pour lui. Pour d’autres joueurs aussi mais il en faisait partie. J’attends beaucoup de lui, il a énormément de qualités. Il a déjà réussi à inscrire quelques buts qui nous rappellent pourquoi on aime tant le football. Mais je pense qu’il va être capable de faire encore mieux. »