L’ASSE a parfaitement réagi après sa désillusion à Metz. Face à Rodez, les hommes d’Ian Cathro ont décroché une victoire précieuse (2-0), portée par les réalisations de Thierno Ballo et Augustine Boakye. Un succès qui permet aux Stéphanois de retrouver la première place de Ligue 2 après huit journées.

Après avoir laissé filer deux points en Lorraine malgré une avance de deux buts, l’AS Saint-Étienne devait retrouver le chemin de la victoire. À domicile, face à Rodez, les Verts avaient l’occasion de repartir de l’avant. Et les Stéphanois n’ont pas tardé à afficher leurs intentions. Entre occasions manquées, gestes décisifs et quelques frayeurs défensives, la rencontre a réservé son lot de rebondissements.

ASSE – Rodez : Ballo récompense les Verts

Les Stéphanois démarrent pied au plancher. Dès la deuxième minute, Irvin Cardona adresse un centre dangereux vers Jakob Breum. Le Danois est tout proche de reprendre le ballon, mais Quentin Braat intervient à temps.

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Quatre minutes plus tard, l’ASSE passe tout près de l’ouverture du score. Augustine Boakye lance parfaitement Joao Ferreira dans la profondeur. Le Portugais trouve Thierno Ballo, idéalement placé devant le but. L’attaquant stéphanois manque toutefois le cadre alors qu’il semblait en position idéale.

Les Verts ne relâchent pas leurs efforts. À la 15e minute, un corner joué à deux débloque la situation. Boakye combine avec Breum, qui sert Ballo dans la surface. Cette fois, l’attaquant ne tremble pas. Après un contrôle, il ajuste Braat d’un plat du pied et donne l’avantage à Saint-Étienne (1-0).

Thierno is back ! Ballo pour l’ouverture du score face à Rodez (1-0) https://t.co/B4UwcfGnQY — Alex (@Alex_InDaHouse2) October 10, 2026

L’ASSE poursuit sa domination. À la 24e minute, Cardona s’échappe dans le dos de la défense et cherche Ballo. Un défenseur ruthénois intervient au dernier moment.

Rodez tente de répondre sur une contre-attaque, mais Pedro puis Bernauer réalisent deux interventions importantes pour préserver l’avance stéphanoise.

À la 27e minute, Breum se procure une nouvelle occasion. Sa frappe du gauche passe tout près du poteau.

À la pause, les Verts mènent logiquement 1-0. Un avantage mérité au regard de leur première période, même si leur manque de réalisme laisse Rodez dans le match.

L’ASSE fait le break grâce à un bijou de Boakye

Le retour des vestiaires est nettement moins tranquille pour les Stéphanois. Rodez revient avec de meilleures intentions et manque de remettre les compteurs à zéro.

À la 50e minute, Gautier Larsonneur réalise une parade exceptionnelle. Sur une tête ruthénoise, le capitaine stéphanois détourne le ballon sur sa barre transversale. Une intervention capitale qui permet aux Verts de conserver leur avantage.

Cinq minutes plus tard, Geoffroy-Guichard peut exulter.

Jakob Breum lance Augustine Boakye dans la profondeur. Le Ghanéen réalise alors un geste magnifique. Un sombrero pour éliminer son adversaire, suivi d’une reprise de volée du pied droit. Le ballon termine au fond des filets. Un but splendide qui permet à l’ASSE de prendre deux longueurs d’avance (2-0).

Boakye pour faire les break pour les Verts ! Quelle merveille😍 (2-0) https://t.co/D7OYUMNetG — Alex (@Alex_InDaHouse2) October 10, 2026

Les Stéphanois pensent avoir fait le plus dur. Mais Rodez refuse de rendre les armes.

À la 69e minute, Larsonneur doit encore s’employer. Seul face à un attaquant ruthénois après un centre, le gardien des Verts remporte son duel et évite la réduction du score.

Deux minutes plus tard, c’est son poteau qui vient à son secours. Les visiteurs poussent, mais Saint-Étienne tient bon.

ASSE : une victoire et la première place retrouvée

La fin de rencontre est marquée par une mauvaise nouvelle pour les Stéphanois.

À cinq minutes du terme, Gautier Larsonneur entre en collision avec Kevin Pedro. Le portier de l’ASSE ne peut pas poursuivre et doit quitter ses partenaires.

Cette sortie permet à Mamour Ndiaye de disputer ses premières minutes sous le maillot vert. Le jeune gardien prend place dans les cages pour terminer la rencontre.

Malgré les occasions ruthénoises, les Stéphanois conservent leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.