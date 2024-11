Lucas Stassin s’est exprimé dans une interview accordée au média belge Le Soir. L'attaquant des Verts est actuellement avec la sélection des Espoirs Belges. Ils jouent pendant cette trêve leur place à l'Euro. Extraits.

Lucas Stassin (Attaquant de l'ASSE) : "C’était un mercato un peu bizarre en rai­son de l’Euro notamment. J’avais repris la saison avec Westerlo et tout se passait très bien. J’étais d’ailleurs prêt à faire une saison de plus dans le cham­pionnat belge, d’autant que ma dernière saison avait été ternie par une blessure. Puis, il y a eu de l’intérêt émanant de plusieurs clubs, à la fois en Belgique et à l’étranger. Mais c’est Saint­-Étienne qui m’a convaincu en me présentant un pro­jet clair, très précis. Le club m’a montré qu’il m’avait bien étudié, et pas seule­ment sur un seul match. Enfin, Saint­-Étienne, c’est quand même un club my­thique en France, avec une grande his­toire et des supporters très chauds."

Stassin est heureux à l'ASSE

Lucas Stassin (Attaquant de l'ASSE) :"Je suis content d’avoir du temps de jeu et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi Saint­-Étienne. Je savais que j’allais faire partie du projet et que cette opportunité allait m’aider à me développer comme joueur. Pour l’ins­tant, ça se passe relativement bien. Je joue, j’ai des statistiques (3 passes décisives), mais pas encore de but. Forcé­ment, j’attends le premier car marquer a toujours une saveur particulière. Je pense déjà avoir progressé. Mais j’ai aussi dû m’adapter à un football qui va plus vite qu’en Bel­gique, d’autant qu’aucun match n’est fa­cile ici."

Le maintien comme priorité

Lucas Stassin (Attaquant de l'ASSE) : "Le montant de mon transfert ? Je ne pense pas trop à ça, je préfère me concentrer sur le football, mon jeu. Je suis l’un des plus gros transferts de l’histoire du club, mais je suis jeune et je sais que je dois encore me développer. Au niveau des duels, je pense déjà avoir progressé. Mais j’ai aussi dû m’adapter à un football qui va plus vite qu’en Belgique, d’autant qu’aucun match n’est facile ici. Mes objectifs ? Tout d'abord, en décrochant le maintien avec Saint-Etienne Ensuite, j’espère que j’aurai effectué encore des progrès dans le jeu, tout en comptant quelques actions décisives en termes de statistiques. Un objectif de buts ? Non, je ne fixe pas un chiffre particulier à atteindre.

Mi-Lukaku, Mi-Openda ?

Lucas Stassin (Attaquant de l'ASSE) : "Futur buteur des A en Belgique ? Je me concentre sur mes propres performances, et puis on verra… En tout cas, Romelu Lukaku et Loïs Openda m’inspirent. Ce sont deux profils différents : Lukaku est plus un target man, un pur buteur, tandis qu’Openda parvient souvent à fatiguer les défenses grâce à ses appels incessants. Contrairement à eux, j’estime ne pas à voir une grosse qualité spécifique. En revanche, je pense que mon prof, il se situe un peu entre eux deux.