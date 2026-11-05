Prêté cette saison par l’ASSE au FC Séville, Lucas Stassin semble avoir retrouvé une certaine sérénité en Espagne. À la veille de l’annonce de la prochaine sélection belge, l’attaquant s’est confié au quotidien Le Soir. Son départ mouvementé de Saint-Étienne, ses ambitions internationales et la question de son transfert définitif ont notamment été abordés. Avec un message assez clair : le Belge ne souhaite plus se laisser perturber par les discussions autour de son avenir.

Lucas Stassin a changé d’environnement, mais son avenir reste un dossier important pour l’AS Saint-Étienne. Après deux saisons passées dans le Forez, l’attaquant belge évolue désormais sous les couleurs du FC Séville, où il espère franchir un nouveau cap.

À l’occasion d’un entretien accordé au quotidien belge Le Soir, le joueur est revenu sur une période mouvementée de sa carrière. Entre blessures, changements de clubs et négociations, les derniers mois n’ont pas toujours été simples à gérer.

ASSE : Stassin revient sur les négociations de son départ

L’attaquant belge reconnaît avoir rarement bénéficié de conditions idéales pour préparer une saison. Les changements de club et les problèmes physiques se sont accumulés. Son passage à Saint-Étienne n’a pas échappé à cette instabilité.

Stassin évoque les « interminables négociations » autour d’un éventuel départ de l’ASSE. Une situation qui a pesé sur la tranquillité de son quotidien.

« On a connu mieux, question sérénité, mais j’ai appris à faire abstraction de tout cela. »

Le Belge ne développe pas davantage les coulisses de ces discussions. Il ne désigne pas non plus de responsable. Mais ses déclarations confirment que la question de son avenir a longtemps occupé une place importante dans son environnement.

Aujourd’hui, le discours est différent. Stassin veut se concentrer sur le terrain et profiter de son expérience espagnole.

Un transfert à 20 ou 30 millions d’euros ? Stassin répond

Son prêt au FC Séville ne règle pas définitivement la question de son avenir. Lucas Stassin appartient toujours à l’ASSE, qui conserve donc un intérêt direct dans la suite de sa carrière.

Interrogé sur les montants de 20 à 30 millions d’euros que Saint-Étienne espérerait obtenir pour un transfert définitif, le joueur refuse désormais de se projeter dans les négociations.

« J’ai décidé de jouer et de ne plus me prendre la tête avec ça. Ma priorité est d’aider Séville à décrocher un ticket européen ! Pour le reste, on verra bien. »

Une réponse qui illustre son changement d’état d’esprit.

Pour l’ASSE, le dossier reste néanmoins important pour l’avenir. Les performances de Stassin en Espagne peuvent peser sur sa valorisation et sur les possibilités d’un futur transfert.

La Ligue 2 avec l’ASSE, un frein pour la Belgique ?

Au-delà de son avenir en club, Lucas Stassin affiche de grandes ambitions avec la sélection belge. L’attaquant espère figurer dans la prochaine liste des Diables Rouges, appelés à affronter la Turquie puis l’Italie.

Il estime que son changement de championnat peut désormais jouer en sa faveur.

« C’était frustrant mais, avec Saint-Etienne, j’évoluais en Ligue 2. Je n’avais donc pas grand-chose à revendiquer par rapport à mes concurrents. »

Le contraste avec sa situation actuelle est évident à ses yeux. Désormais installé dans un championnat majeur, il considère disposer d’une meilleure exposition pour convaincre le sélectionneur.

« Désormais, je suis performant avec un club du haut du tableau en Espagne. Je pense donc avoir des raisons d’y croire. »

Lucas Stassin heureux à Séville, loin de Saint-Étienne

Le Belge ne cache pas son plaisir de vivre cette nouvelle expérience. Il souligne la confiance que lui accorde son entraîneur Luis Garcia, tout en reconnaissant avoir commis une erreur en voulant jouer malgré une gêne aux adducteurs.

Cette décision lui aurait coûté quatre à cinq semaines d’indisponibilité. Un épisode qu’il présente aujourd’hui comme une leçon.

Stassin semble également apprécier son nouveau cadre de vie. Et lorsqu’il évoque la météo andalouse, il se permet une petite plaisanterie qui fera sourire les supporters stéphanois.

« Il y avait encore près de 25 degrés ce mardi à Séville… Et, comme par hasard, je reçois beaucoup plus de visites de mes amis ici à Séville qu’à Saint-Étienne… »

Un trait d’humour qui témoigne de son adaptation à l’Espagne.

Après de longs mois d’incertitude, Lucas Stassin entend laisser les négociations aux dirigeants et se consacrer pleinement à sa carrière.