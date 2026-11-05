Arrivé cet été à l’ASSE en provenance d’Angleterre, Joshua Duffus enchaîne sa seconde saison en Ligue 2 et l’environnement stéphanois. Présent en conférence de presse avant la réception de Laval, l’attaquant a évoqué son adaptation à Saint-Étienne et la ferveur des supporters. Un public qui l’impressionne, au point de le comparer favorablement aux fans anglais. Des déclarations qui interviennent alors que le Kop Nord vient d’être sanctionné de trois matchs de fermeture.

Joshua Duffus poursuit son apprentissage du football français. Passé par l’Angleterre avant de rejoindre le Forez, le jeune attaquant découvre un championnat qu’il connaissait assez peu. Mais après plusieurs mois de compétition, il commence à mieux mesurer les exigences de la Ligue 2.

« C’est un championnat de bon niveau, je n’en avais pas spécialement entendu parler avant mais j’ai appris à le connaître. »

L’attaquant ne se dit pas surpris par l’intensité des rencontres. Il souligne la qualité des adversaires et leur capacité à poser des difficultés, quel que soit leur classement.

« Beaucoup de bonnes équipes et des équipes qui vendent chèrement leur peau. Tout le monde a un niveau assez correct, tout le monde a des ambitions de figurer le plus haut dans le classement. »

Une découverte qui s’accompagne d’un changement de vie important. Et sur ce point, Duffus semble déjà avoir trouvé ses marques.

ASSE : Joshua Duffus préfère Saint-Étienne à l’agitation de Londres

Quitter Londres pour Saint-Étienne représente un changement considérable. Pourtant, Joshua Duffus ne semble pas regretter l’effervescence de la capitale anglaise.

Bien au contraire, le jeune joueur apprécie le rythme de vie plus tranquille qu’il a découvert dans le Forez.

« J’ai été très bien accueilli par mes coéquipiers depuis le début. Je me sens à l’aise avec tout le monde. »

Il poursuit en évoquant les différences entre ses deux environnements.

« La France est assez différente de l’Angleterre et la ville de Saint-Étienne de Londres. Mais c’est une ville assez calme. C’est quelque chose que je préfère à l’animation de Londres. Ce calme m’apporte aussi de la sérénité. »

Une adaptation réussie sur le plan personnel qui constitue un élément important pour un jeune joueur découvrant un nouveau pays et un nouveau championnat.

« En Angleterre, ils ne sont pas aussi passionnés qu’à Saint-Étienne »

Mais c’est surtout lorsqu’il évoque les tribunes de Geoffroy-Guichard que Joshua Duffus se montre particulièrement enthousiaste.

L’attaquant a découvert un public réputé pour son engagement et son soutien constant. Une ferveur qui l’a visiblement marqué.

« Quand les supporters sont là, ils nous amènent de la force. C’est vraiment quelque chose de positif pour nous. »

Interrogé sur les différences avec l’Angleterre, Duffus va même plus loin dans sa comparaison.

« En Angleterre, ils n’ont pas vraiment de fans comme Saint-Étienne. Ils ne sont pas vraiment aussi passionnés que les fans de Saint-Étienne. »

Un Kop Nord fermé : Duffus regrette déjà l’absence des supporters

Ces compliments prennent une résonance particulière au lendemain de la décision de la commission de discipline de la LFP.

Mercredi 4 novembre, l’ASSE a officiellement été sanctionnée d’une fermeture pour trois matchs ferme de la tribune basse Charles-Paret, où se situe le Kop Nord.

Cette décision fait suite à l’utilisation massive d’engins pyrotechniques lors de la réception du FC Nantes, le 24 octobre dernier. La rencontre avait notamment été temporairement interrompue.

La sanction prendra effet dès la réception du Stade Lavallois, samedi 7 novembre à 20 heures. Les Verts devront donc évoluer sans une partie importante de leur soutien habituel.

Une situation que Joshua Duffus regrette ouvertement.

« Le fait qu’ils ne soient pas là sur le prochain match est vraiment dommageable. Mais on va continuer à jouer nos rencontres à fond, à essayer de gagner ces matchs. »

L’attaquant reconnaît ne pas avoir véritablement connu de situation comparable en Angleterre, avec une tribune fermée à la suite d’une sanction disciplinaire.

Pour l’ASSE, il faudra trouver les ressources nécessaires pour compenser cette absence dans les tribunes.

Après la lourde défaite concédée à Guingamp (3-0), les Stéphanois chercheront à réagir devant Laval. Et même privé de son Kop Nord, Geoffroy-Guichard restera un rendez-vous important pour Joshua Duffus et ses partenaires.

Une chose est certaine : quelques mois après son arrivée, l’attaquant anglais a déjà compris ce qui rend le public stéphanois si particulier.