Face aux tensions croissantes autour des droits télévisés de la Ligue 1, Philippe Diallo, président de la FFF, exhorte les acteurs du football professionnel à s'unir. Il veut restaurer l'image du sport et trouver une issue rapide à cette crise.

Le football professionnel traverse une période difficile. En effet, le conflit sur les droits de diffusion oppose la Ligue de football professionnel (LFP) et plusieurs clubs. Le principal point de discorde reste le contrat avec DAZN, diffuseur principal de la Ligue 1. Certains clubs comme l'Olympique Lyonnais et le RC Lens contestent cet accord. Ils militent pour une autre solution, notamment un projet de chaîne L1 avec la plateforme Max de Discovery.

Dans ce climat tendu, Philippe Diallo exprime son inquiétude. Ce dernier déplore la dégradation de l'image du football professionnel. Il insiste sur l'importance du respect et du dialogue. « Il n’y a pas de solution sans rassemblement », affirme-t-il dans le journal L'Equipe. Le président de la FFF voit cette dernière comme un médiateur essentiel.

Diallo souhaite un rôle de facilitateur de la FFF

Diallo refuse l'idée d'une mise sous tutelle de la LFP. Il préfère accompagner les clubs. La FFF soutient déjà financièrement la LFP. Elle prend en charge une partie des coûts liés à l’arbitrage et finance l’introduction de la VAR en Ligue 2 dès 2025-2026.

Par ailleurs, il alerte sur la situation économique fragile des clubs. La baisse des droits TV a affaibli les finances des équipes en Ligue 1 et Ligue 2. Pour lui, la sortie de crise passe par une réflexion plus large sur le modèle économique du football français.

Un sommet décisif en mars

Face à l’urgence, Diallo convoque une réunion en mars. Il rassemblera tous les acteurs du football professionnel : clubs, DNCG, LFP et CVC, le fonds d’investissement impliqué dans la LFP. Ce sommet abordera les tensions actuelles. Plus important encore, il visera à poser les bases d’un nouveau modèle économique et de gouvernance.

L’enjeu est crucial. Sans accord, la situation risque d’empirer. Cela menacerait la stabilité financière des clubs et l’attractivité du championnat. Reste à voir si les parties concernées sauront dépasser leurs divergences pour avancer ensemble.