Le week-end dernier, l’ASSE a vécu une nouvelle humiliation avec la défaite 5-0 à Rennes. Le visage des Verts n’est pas le même à domicile qu’à l’extérieur. Il faudra confirmer cela face aux 2ᵉ du championnat ce dimanche soir. Marseille se rend dans le Chaudron pour la 1ʳᵉ fois avant de revenir dans deux semaines. Retour sur la dernière confrontation entre les deux équipes à Geoffroy-Guichard.

La neige reporte la rencontre

La rencontre entre les Verts et l’OM est attendue en ce premier week-end d’avril. Le stade va faire le plein pour pousser les Verts vers le succès. Les hommes de Pascal Dupraz n’ont pas perdu depuis un mois et veulent bonifier cette bonne période. Les Stéphanois sont barragistes et jouent leur survie en Ligue 1. Marseille, de son côté, est 2ᵉ et doit consolider cette seconde place.

Le choc est fixé pour le samedi 2 avril à 21h. Plus de 41 000 places ont été vendues, et le Chaudron s’apprête à bouillonner pour cette rencontre. Alors que nous sommes en plein printemps, d’importantes chutes de neige touchent Saint-Étienne et sa métropole. La veille du match, il est déjà délicat de circuler dans la ville. Cela ne s’arrangera pas le jour J, et la Ligue décide de reporter le match au lendemain à 15h. La réalisation de la rencontre est perturbée, la moitié des caméras étant en incapacité de fonctionner pour ce match.

Kolo saborde l’ASSE

Le froid règne sur le Chaudron, mais il va vite se réchauffer. Denis Bouanga se retrouve face à Pau Lopez et envoie une frappe peu dangereuse. Le gardien espagnol se troue, et l’ASSE ouvre la marque. L’international gabonais pense même s’offrir un doublé quelques minutes plus tard. La VAR annulera finalement le but pour un hors-jeu. En fin de première période, Eliaquim Mangala pense être rugbyman et plaque Caleta-Car. Un penalty est accordé à l’OM, et Dimitri Payet le transforme.

En seconde période, Marseille va intensifier sa domination. Alors que les Verts tiennent bon, un homme va placer l’OM devant. Sur un cafouillage dans la surface, Rongier hérite du cuir et bute sur Bernardoni. Le portier repousse sur Kolo, absolument pas attaqué par un Marseillais. L’ancien Sévillan se précipite et envoie le ballon en pleine lucarne. L’OM marquera à nouveau sur penalty grâce à Bamba Dieng. Amine Harit scellera définitivement la victoire phocéenne. En fin de partie, Lucas Gourna réduira le score à 4-2 d’une superbe frappe à l’extérieur de la surface.

Marseille s’impose et reste 2ᵉ tandis que les Verts restent barragistes. Le classement sera le même en fin de saison pour les deux équipes. L’ASSE s’inclinera en barrages contre Auxerre. Après deux ans en Ligue 2, ce classique du championnat fait son retour, et les Stéphanois espèrent se relancer en battant l’OM.