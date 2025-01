Défaits surprise contre l'ASPTT de Marseille (1-0), les Verts voulaient rebondir et gommer ce match raté. L'ASSE recevait Nîmes ce dimanche à 13h15. L'occasion pour les joueurs de David Le Moal, toujours leader, de continuer à se rapprocher des playoffs. Résumé de cette rencontre.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Massé - Teillol, Mnemoi, Kasia, Lengue - N. Mouton, Ait Amer, Traoré - Aini, Epanya, Toty.

Sont entrés en jeu :

Résumé de la rencontre

On ne peut mieux commencer la rencontre du côté des stéphanois. Daniel Epanya, en crise de buts depuis plusieurs matchs, va débloquer le compteur. Il ouvre la marque et permet aux stéphanois de mener au score rapidement dans la rencontre. Seulement, la réalité rattrape vite les joueurs du duo Le Moal-Fauvey. Ils concèdent un penalty. Fort heureusement, Maël Masse repousse avec brio la tentative nîmoise. Il ne peut rien en revanche sur la tentative suivante. Nîmes recolle au score fort logiquement tant les Verts peinent à imposer leur rythme. 1-1, c'est le score à la mi-temps.

Le second acte est disputé. L'ASSE veut l'emporter pour ne pas voir son avance sur ses concurrents fondre. Une place en playoff est en jeu. Et vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Daniel Epanya va s'offrir un doublé ! Il profite d'un ballon repoussé plein axe pour la pousser dans le but et faire repasser les 17 devant à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Le score final est de 2-1, 2025 est lancé pour les 17 !

La semaine prochaine, les Verts ne joueront pas puisqu'ils sont d'ores et déjà éliminés de la Gambardella. Ils recevront le 8 février la JS Ajaccio pour le compte de la prochaine journée. Une équipe qui n'a pas encore remporté la moindre rencontre cette saison. En espérant que les Verts n'aient pas la mauvaise idée de leur offrir.

Crédit photo : asse.fr