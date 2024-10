C'était le début de la compétition du challenge des espoirs pour le groupe réserve de l'ASSE. Opposés à l'Etrat au Havre, les joueurs de Razik Nedder ont joué ce dimanche. Un match qui tombe à pic alors que les autres équipes de la poule jouaient le 6ᵉ tour de coupe de France. Résumé de la rencontre.

La compo de l'ASSE

Touré - Kinunga, J. Mouton, Ndiaye - Gauthier, Sahraoui - Agesilas, Makhloufi - Dieye, Othman, Aiki.

Sont entrés en jeu : Fall, Mayilla, Kies, Cateland.

Résumé du match

Les Verts vivent un début de match cauchemardesque puisque Israël Kinunga est expulsé après une faute en tant que dernier défenseur. Il reste près de 80 minutes à faire en infériorité numérique. Malgré ça, les Verts font jeu égal jusqu'à cette terrible 92ᵉ minutes où les havrais vont marquer le but de la victoire. Pour cette première rencontre, l'ASSE s'incline donc 1-0. À noter le retour de Cheick Fall après 7 mois de rééducation suite à une blessure au genou. Le sénégalais a disputé une mi-temps !

Aujourd'hui a lieu le #challengeEspoirs, victoire du HAC (0-1) face à l'ASSE.

Grâce à un but de... Steve Ngoura ! But victorieux sur penalty à la 93e. Retour en vidéo sur le but.

« VAMOOOOOOS » (📹 @Mgnf_25) | @HAC_Foot pic.twitter.com/0j4sFG2Y08 — 𝚂𝚃𝙴𝚅𝙴 𝙽𝙶𝙾𝚄𝚁𝙰 𝙵𝚁 (@Ngoura_Actus) October 27, 2024

Réaction de Razik Nedder :

"Dans l’ensemble, c'est un bon match. On demande de jouer plus de matchs comme celui-ci. Nous avons livré une bonne performance en termes de contenu, d'intensité et de maîtrise. Nous aurions dû tuer le match dès la première mi-temps, et l'infériorité numérique ne s’est pas trop fait ressentir. Dès la 10ᵉ minute, nous nous sommes retrouvés à 10, et avec les arrêts de jeu, nous avons joué en infériorité pendant près de 90 minutes.

Nous nous sommes créés un grand nombre d'occasions nettes – barres, poteaux, face-à-face – mais nous avons manqué trop de grosses occasions franches. C’était déjà le cas contre Lyon, et c'est encore le cas aujourd'hui. Même en infériorité, on aurait dû mener 2-0 à la mi-temps.

Nous avons ensuite fait une seconde mi-temps solide, avec plusieurs situations offensives. Prendre ce penalty à la 92ᵉ minute est injuste. Mais en fin de match, nous avons fait trop d'erreurs ; nous devons être plus pragmatiques, et éviter de nous projeter autant en prenant des risques inutiles. C’est ainsi que nous avons été contrés à la 90ᵉ minute.

Pour les quatre prochains matchs, nous n’aurons plus droit à l'erreur si nous voulons finir dans les deux premiers."