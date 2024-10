SANS DÉFENSE, LE RÊVE N’EST RIEN - ASSE

L’invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l’attaque.

Sun Tzu - L'Art de la guerre

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 26.10.24 – MAINTIEN -23 POINTS « Voilà, voilà .... J’ai dû retourner voir le médecin car ma tension artérielle était remontée en flèche samedi soir !!! Donc en gros, on n’arrive même pas à battre Angers quoi ... Et ben mes garennes, continuez comme ça, et vous n’êtes pas près de voir passer les bonus de fin d’année !! Enfin moi je dis ça ... J’ai quand même bien l’impression que tout le monde s’en fout comme de sa première chaude pelisse dans ce Club !!! Mais faites bien attention, les 30 points, on en est encore loin. Et c’est contre Les Fumiers que vous comptez récupérer le temps perdu ?? Je me marre. ».

Salut les Groupies !

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 294ème chronique, après cette nouvelle cuisante défaite lors de SCO-ASSE, dont nos Verts sont revenus avec une belle Angevine de poitrine (merci à mon excellent @dom_breard de m’avoir récemment rappelé au bon souvenir du non moins excellent Boby Lapointe).

On dit que le comique nait souvent de la répétition. Sauf qu’au bout d’un moment, l’humour c’est bien quand c’est drôle. Et là, j’ai le moral pété comme une canalisation de Reykjavik en hiver ... contre LENS, on disait que ce n’était pas grave, vu que ce n’était pas « notre championnat ». Et bien apparemment on n’est pas non plus capables de les battre, les équipes de « notre » championnat (Le HAC à la piaule, le SCO chez eux, ...). Et pire, le comique se répète en effet. Contre les Sang-et-or, l’ASSE se fait éteindre sur une boulette de NADÉ_RÉTRO_SATANAS au moment où elle revient un peu dans le match. Bis repetita à Raymond KOPA (qui doit bien ricaner avec St Pierre en voyant le niveau de foot qu’on pratique sur son nom !), au moment où les Verts sont bien revenus à 2-2 et peuvent aller chercher la victoire, sur une nouvelle double boulette MOUEFFEK_LA_POLICE - BATUBINSIKA-TEUR (qui n’aura jamais mieux mérité son pseudo), nos Verts se font descendre bêtement, comme un sourd-muet qui n’aurait pas entendu les sommations de la sentinelle.

Mais au-delà du scenario du match, les enseignements à en tirer laissent poindre des problèmes bien plus profonds.

LA PAROLE EST À LA DÉFENSE (De l'ASSE) ...

Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on ne l’entend pas beaucoup en ce moment !!!!

Je sais par avance que les pisse-vinaigres vont m’intenter un mauvais procès en fixette, mais je ne pense pas qu’on puisse espérer se maintenir avec une défense aussi faible. L’ASSE prend 2,67 buts par match en moyenne depuis le début de la saison. Les faits sont têtus et les chiffres mentent rarement. Pas besoin d’avoir fait HEC pour comprendre qu’il faudrait alors avoir un potentiel offensif surpuissant, que nous sommes par ailleurs loin d’avoir, pour imaginer dans le même temps marquer, en moyenne, 3 buts par match pour pouvoir prendre des points.

C’est assez mathématique en fait.

Les mêmes pisse-vinaigres vont évidemment me ressortir les souverains poncifs pour m’expliquer que « ouiiiiiiiiii ... toussaaaaa .... la défense, c’est une histoire de collectif, etc. etc. ».

Ouais. Mais ce genre de masturbation intellectuello-sportive, je n’en ai cure, comme disait un Curé excommunié. Si les quatre gars derrière sont appelés des *défenseurs*, il doit bien y avoir une raison. Et le niveau de nos défenseurs à nous flanquerait des vapeurs à un train électrique. Pas un qui n’ait le niveau minimum requis pour la L1, pas même le NADÉ_RÉTRO_SATANAS si cher à notre sympathique infirmière @LeilaReb. Pas un à mon sens qui pourrait postuler à une place de titulaire dans une autre équipe de L1 aujourd’hui. Pas un.

Attention, ils ne sont pas aidés par le reste de l’équipe, notamment les milieux, c’est certain. Et par ailleurs, je suis sûr qu’ils font tous de leur mieux. Mais ce mieux est en-dessous du minimum requis, c’est tout.

Hier, chaque défenseur central a fait sa boulette (donc ça fait déjà 3 buts). Mais j’ajoute les latéraux à l’analyse de médiocrité, qui pourtant eux aussi font de leur mieux assurément (et quand on pense que la relève possible, un jour, c’est YVANN_LE_FRANC_MAÇON et CORNUD_MUSE_A_L'AIR, on est pas sortis des ronces) et aussi GAUTIER_LARSOUILLEUR, gardien de moins en moins rassurant, qui ne sort plus dans les airs, ne soulage quasiment jamais et qui même sur sa ligne, un de ses anciens points forts, montre désormais une capacité de réaction déserte comme la Comédie Française quand Phèdre est au programme (cf. premier but).

Enfin, je ne vais ni crier avec les loups, ni tirer sur une ambulance qui en a déjà un vieux coup dans la carlingue, mais j’en arrive à presque avoir mal pour YUNIS_DIESEL_HUMIDE. En dehors de questionner le choix curieux du coach de le titulariser à nouveau (voir ci-après), je ne pourrais que citer ce commentaire de mon pote #LAGONFLE pendant le match : la pitié domine. Bien sûr que le mec a perdu confiance, mais je pense surtout qu’il fait l’année de trop, et que désormais, le foot lui va moins bien qu’une feuille de vigne à Adam. En voilà un qui aura probablement pris l’Etrat pour le cimetière des Eléphants.

Non l’ASSE ne se maintiendra pas en L1 avec ces défenseurs-là.

LA VIE C’EST L’ART DES CHOIX ...

Oui la vie c’est l’Art des Choix, comme dit toujours un pote de Privas (07). Et il y en a un certain nombre qu’on peut questionner aujourd’hui.

Alors JOSS_RAN_DALL’OGLIO a une excuse. Il n’est pas Ardéchois. Il est Cévenol. Mais pour le reste, ses choix m’interrogent de plus en plus. Les bons comme les mauvais d’ailleurs.

Tiens, dans sa compo de départ par exemple, j’étais agréablement surpris de le voir titulariser (enfin) ceux qui avaient fait des entrées positives dans les derniers matchs, notamment au milieu (LOUIS_LVMH_MOUTON, BOUCHOUARI_POTTER). Le premier cité fut d’ailleurs probablement le meilleur stéphanois hier. De même, j’ai apprécié qu’il ait eu la forme de courage de sortir cette fraude de CAFARO_SUR_LE_BAUDET, qui fait pourtant partie des quelques dinosaures « à statut » dans le Groupe, pour faire confiance à BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME, que j’ai trouvé intéressant aussi à certains moments.

En revanche, je ne comprends pas du tout le choix DIESEL_HUMIDE. Sauf à imaginer un choix par égo pour répondre aux sifflets de GG la semaine dernière ? Mais tu sais, Olivier, ton égo tu pourras le faire jouer quand on sera sauvés. Pour le moment, l’important c’est l'ASSE. Rien d’autre.

Ensuite pendant le match, les choix interrogent aussi. À croire que l’ami CRÈVE_LA_DALL’OGLIO suivait la partie avec la concentration d’un aveugle déchiffrant une partition de Beethoven.

Je n’ai pas du tout compris ce triple changement alors que l’ASSE était revenue à 2-2 et semblait mieux dans son match. Éventuellement celui de BOUCHOUARI_POTTER, qui nous aura une nouvelle fois confirmé qu’il n’est pas un joueur de foot pro de haut niveau, mais un mi-joueur de mi-foot de mi-haut-niveau puisqu’il est incapable de donner plus de 50 minutes.

Mais quid deux autres ? Celui de BOAKYE_LE_TOUR, qui ne me semblait pas complètement cramé, et encore plus pour faire entrer la fraude, qui a encore démontré qu’il avait l’état d’esprit d’un bulot attendant sa mayonnaise. Mais surtout, celui de LOUIS_MOUITON, le meilleur stéphanois hier, qui lui non plus ne donnait pas de signe apparent de faiblesse ou de blessure (vu de l’extérieur en tout cas), pour le remplacer par un MOUEFFEK_LA_POLICE dont on découvre à chaque match un peu plus que le niveau milieu de Ligue 2 était son plafond de verre. Mais un verre trop dépoli pour être au net.

Comme son compère AMOUGOU_DE_LUXE, il est entré dans la partie avec un flegme qui ferait chialer un colonel britannique (peut-être « vexés », les deux, d’avoir perdu leurs places de titulaires ... avec la psychologie des jeunes d’aujourd’hui dans le foot, on peut tout imaginer). Florilège de passes ratées, comme celle qui amène le 2ème but Angevin, pressing mou et à contre-temps, absence d’impact qui aura eu raison des précédentes bonnes intentions du milieu de terrain. Et l’élan s’en est retrouvé coupé, tel un prépuce de rabbin (même un rabbin des bois).

D’ailleurs l’attitude *déplorable* des trois entrants, leur faillite dans l’état d’esprit, est le seul point sur lequel je rejoins JOSS_RAN_DALL’OGLIO dans tout ce qu’il a pu dire dans toute sa conférence de presse. Mais ça Olivier, c’est avant qu’il faut le déceler. Après, c’est trop tard.

Enfin, vous connaissez l’histoire ... Les idées sont comme les éléphants de cirque : elles se tiennent toutes par la queue. Et quand on parle de choix, comment ne pas questionner ceux de nos nouveaux dirigeants, qui se sont trompés. Beaucoup. C’est en tout cas la première conclusion qu’on peut tirer en regardant cet effectif, qu’ils ont en grande partie construit, et de faire le simple constat qu’il n’a pas du tout le niveau, technique, physique, mental, pour se maintenir en L1. Jusqu’à maintenant en tout cas.

Et je commence à me demander si le coach lui aussi a bien le niveau pour maintenir l'ASSE en L1. Mais attention, en l’état des forces en présence, j’ai peine à croire qu’un autre berger ferait mieux avec les mêmes chèvres. David Copperfield, peut-être, et encore.

ON NE CHANGE PAS LES RAYURES D’UN ZÈBRE

En ces temps difficiles où, sur le maintien de notre ASSE en Ligue 1 en mai prochain, la suspicion plane comme des Condors de la Cordillère des Andes sur un accident de la route, je m’interroge vraiment sur ce qui se passe dans la tête de nos nouveaux propriétaires.

Voient-ils la même chose que nous ? J’espère que oui.

Bien sûr que la décision facile, celle qui calmerait les foules, serait de virer ODO. Excusez-moi Docteur de vous avoir dérangé, et enlevez votre main de la partie malade.

Mais avec un effectif aussi FAIBLE, est-ce que ça changerait quelque chose ?

A moins que KSV attende encore ... Avec dans l’idée d’aller jusqu’au point de non-retour de l’espoir, sur la base du fait que quand on n’a plus rien à espérer, on n’a plus rien à craindre.

Je refuse d’aller jusque là pour l’instant, mais attention, Papy Larry, il est des moments où nécessité fait Loi, comme a déclaré un jour ce mec qui devait plutôt être dans la nécessité. J’espère donc que tu travailles déjà sur le mercato d’hiver car tu as – a minima – une défense complète à refaire du sol au plafond. Car je le répète, tu peux changer le dresseur, mais tu ne changeras pas les rayures d’un zèbre.