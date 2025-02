Un mur de papier face aux assauts adverses. L'ASSE vit une saison compliquée, et la principale cause de cette descente aux enfers est sans conteste sa défense. Avec 50 buts encaissés en seulement 22 rencontres, les Verts affichent l'une des pires arrière-gardes du championnat. Un chiffre éloquent qui met en lumière une fragilité défensive alarmante. Incapable de trouver la solidité nécessaire, l'équipe semble à la dérive, incapable d'ériger un rempart fiable devant ses cages.

Des erreurs individuelles et un collectif défaillant

Cette hémorragie défensive ne tient pas qu'à un seul facteur. Si les erreurs individuelles sont récurrentes, c'est tout un système qui montre ses limites. Que ce soit sur coups de pied arrêtés, en transition ou dans les duels, les Verts affichent un manque de rigueur évident. Des relances hasardeuses, un marquage laxiste et un placement douteux offrent trop d'opportunités aux adversaires. Les gardiens, laissés trop souvent exposés, ne peuvent régulièrement pas éviter la sanction.

La question se pose : que faire pour stopper l'hémorragie ? Un changement de système, un ajustement tactique ou des recrues plus solides en défense ? Le staff technique doit trouver des solutions rapidement sous peine de voir les espoirs de maintien s'envoler.

L'ASSE continue d'affoler les statistiques, mais pas dans le bon sens. En concédant un nouveau pénalty ce soir contre l'OM (5-1), Mickaël Nadé permet aux Verts de conforter leur statut de leader français et européen en la matière, portant le total à 11 pénaltys concédés cette saison.

11 penaltys concédés à l'ASSE en 22 matchs !

Ce triste record a été alimenté par plusieurs joueurs : Dennis Appiah (contre Le Havre), Lamine Fomba et Pierre Cornud (à Brest), Benjamin Bouchouari (à Nice), Dylan Batubinsika (à Angers et à Lille), Léo Pétrot (à Rennes, contre Marseille et à Paris) ainsi que Mathieu Cafaro (à Rennes). Une série noire qui pèse lourd sur les résultats de l’ASSE.

Les hommes d’Eirik Horneland devront impérativement corriger cette fébrilité défensive sous peine de voir ce record s’alourdir encore davantage.