Au sortir d’un week-end qui fait mal à la tête des Stéphanois après leur défaite à Nice, certains ex-stéphanois se sont distingués et ont dû apprécier de ne pas participer au marasme. Parmi eux, Beric, Krasso et même Aouchiche !

Robert Beric taille patron !

Robert Beric et son équipe ont affronté le leader du championnat chinois ce week-end, un défi de taille avec près de 30 points d’écart entre les deux formations. Le match a mal débuté pour son club, qui a encaissé deux buts dans les premières minutes. Cependant, Beric a rapidement réagi en réduisant l’écart d’une frappe limpide à l’entrée de la surface. À la pause, le score était de 3-1 en faveur de l’adversaire.

Au retour des vestiaires, sous l’impulsion de Beric et de son coéquipier Tan Long, l’équipe est parvenue à revenir au score. Malheureusement, ils ont encaissé un but dans les dernières minutes, scellant leur défaite. Beric s’est toutefois illustré avec 1 but et 2 passes décisives, malgré cette défaite honorable.

Jean-Philippe Krasso, un match avec des hauts et des bas

Jean-Philippe Krasso a parfaitement lancé son match ce week-end à Bastia en délivrant une passe décisive dès les premières minutes. Bien servi par Kebbal, Krasso a envoyé un superbe centre du pied droit pour permettre au Paris FC de prendre l’avantage. Cependant, la rencontre s’est tendue en fin de première mi-temps, marquée par des échauffourées. À la pause, les Corses menaient 2-1.

À l’heure de jeu, Krasso a écopé d’un deuxième carton jaune pour excès d’engagement, une erreur qui a lourdement pénalisé son équipe. Réduits à dix, les Parisiens n’ont pas réussi à revenir au score, et cette défaite a permis aux Bastiais de s’emparer de la tête du classement.

Ricky Van Wolfswinkel ouvre son compteur but

Alors qu’il peine à s’imposer comme titulaire, Ricky van Wolfswinkel a probablement marqué des points ce week-end. Lors de la large victoire 5-0 de Twente contre Almere, l’attaquant néerlandais a inscrit l’un des buts de son équipe. C’est lui qui a marqué le 4e but, d’une frappe croisée, profitant d’une sortie hasardeuse du gardien adverse.

Twente a bien démarré sa saison, notamment grâce aux performances de Steijn et Lammers, ce dernier ayant pris la place de l’ancien Stéphanois. Le club occupe actuellement la 4e place en Eredivisie.

Falaye Sacko permet à son équipe de l’emporter

Dans un duel crucial pour le maintien en Ligue 1, le Montpellier HSC a pris le dessus sur le promu auxerrois. Dans cette rencontre marquée par la présence de nombreux anciens Stéphanois, c’est le latéral droit qui s’est particulièrement illustré en délivrant une passe décisive. Il a envoyé un excellent centre que Sagnan a repris de la tête pour marquer. Le match s’est terminé sur un score de 3-2 en faveur des Montpelliérains, qui réalisent ainsi une excellente opération au classement.

Adil Aouchiche buteur… avec les U21 !

Lors de la défaite de Sunderland U21 face à Everton U21 (3-4), Adil Aouchiche s’est distingué et a livré une bonne prestation. Positionné en milieu offensif, il a marqué un but à la 42e minute, offrant temporairement l’avantage à son équipe avant la pause. Actif et impliqué, Aouchiche a été l’un des moteurs de l’attaque de Sunderland. Cependant, son impact n’a pas suffi à empêcher Everton de revenir et de l’emporter dans les dernières minutes. Malgré la défaite, Aouchiche a montré qu’il possédait encore un talent suffisant pour faire la différence… Charge à lui de le prouver avec l’équipe professionnelle de Sunderland !