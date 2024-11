Les U17 de l'ASSE sont leaders de leur poule. Après un début poussif, les résultats depuis quelques semaines sont vraiment positifs. Les joueurs de David Le Moal évoluent dans le bon sens. Pour continuer leur bonne série (5 matchs sans défaites), ils doivent battre Air Bel qui venait cette après midi à 14h30 à l'Etrat. Retour sur cette rencontre jouée au Complexe sportif Michon.

La compo de l'ASSE

Fuleki - Lengi, Kasia, N. Mouton, Lengue - Charros, Ait Amer, Traore - Toty, Epanya, Aini.

Sont entrés en jeu : Jolivet, Ngindu, Roche, Lutin.

Résumé de la rencontre

Les coéquipiers de Mylan Toty, double buteur la semaine passée retrouvaient leur buteur Rayan Ait Amer, suspendu la semaine dernière. Et comme le veut sa réputation, dès la 23e minute de jeu, Rayan Ait Amer avec son numéro 8, fait parler la poudre sur un centre en retrait, il ajuste d'une frappe petit filet. 1-0 pour les joueurs de David Le Moal. C'est d'ailleurs le score à la pause lorsque les deux équipes regagnent le vestiaire.

Le match est disputé et les deux équipes veulent marquer. Entré à l'heure de jeu, Mehdy Lutin Zidee va inscrire le but du break à cinq minutes de la fin de la rencontre. D'une accélération dont il a le secret, il s'en va dribbler le gardien et inscrire le but qui sonne comme une délivrance pour l'ASSE. L'équipe se dirige vers une septième victoire cette saison. La réduction du score des locaux en fin de match ne changera rien. Les Verts s'imposent 2-1 et gardent leur première place, un point devant le dauphin Saint-Priest, victorieux de Nîmes (2-1) ce week-end.

La semaine prochaine, les Verts se déplaceront à l'Olympique de Valence pour l'avant-dernier match de la phase à l'aller. Une phase aller qui doit se conclure de la plus belle des manières avec l'Olympique de Valence puis Bastia. Trois matchs à la portée des jeunes stéphanois qui accepteraient volontiers de finir la face à l'aller sur la plus haute marche du podium.