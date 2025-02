La réserve de l'ASSE se déplaçait à Lyon pour y affronter le club de Lyon la Duchère. À la lutte pour monter en N2, les coéquipiers de Cheick Fall auront un adversaire de taille qui se dresse devant eux. Résumé de la rencontre jouée à 18h.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Pedro, J. Mouton, Ndiaye, Dodote - Fall, Gauthier, Cateland, Gadegbeku - El Jamali, Agesilas.

Sont entrés en jeu : Saban, Eymard

Résumé du match

Comme les U19 plus tôt dans la journée, la réserve présente une équipe très jeune. Avec les absences de Kinunga (suspendu), Nzuzi, Achour, Hornech, Dieye, Mayilla, Sahraoui, les U23 stéphanois étaient condamnés à l'exploit chez l'un des cadors de cette poule. L'entame est lyonnaise et rapidement les locaux vont concrétiser leur possession par un but. C'est L'ailier Cassange avec son numéro 29 qui ouvre la marque. 1-0 pour la Lyon la-duchère. C'est d'ailleurs le score à la pause malgré une meilleure fin de période pour l'ASSE.

La seconde période offre un autre visage. Les stéphanois bousculent les lyonnais. Mathys Saban entre pour dynamiter l'attaque stéphanoise. C'est le premier match pour l'attaquant stéphanois après sa rupture du tendon d'Achille contracté lors de son prêt au Luxembourg lors du début d'année 2024. Il se distingue dès son entrée avec une belle frappe qui passe juste au-dessus du portier de Lyon la-Duchère. Razik Nedder met toutes les forces dans la bataille en faisant entrer Paul Eymard mais les Verts ne marqueront malheureusement pas. Ils s'inclinent donc sur la plus petite des marges. Frustrant pour l'ASSE !

La semaine prochaine, les joueurs de Razik Nedder recevront Thonon Evian Grand Genève pour un match importantissime dans la course au maintien. Ils auront à cœur de prendre leur revanche sur un match aller cauchemardesque (4-2). Les Verts joueront le dimanche 16 février à 15h.

Réaction de Razik Nedder (ASSE)

"Il y a des matchs qu’il faut voir pour mieux commenter et analyser ! Certes, nous avons perdu, mais nous avons livré une belle performance en dominant la rencontre. Nous nous sommes créés de grosses occasions, avons touché le poteau et concédé un but sur la seule frappe cadrée de l’adversaire.

Il est important de remettre les choses dans leur contexte : nous évoluons en réserve dans la poule N3 la plus relevée de France, avec une équipe très jeune. Aucun joueur n’a plus de 20 ans, et nous comptions dans nos rangs trois U19 (2006), deux U18 (2007) et deux U17 (2008), sans oublier Saban, qui retrouvait la compétition avec 25 minutes de jeu après un an d’absence pour blessure.

Dans notre mission de formation, les garçons progressent très bien, et pour certains, de manière remarquable. Luan (Gadegbeku) Nadir (El Jamali), par exemple, ont livré une prestation impressionnante à seulement 17 ans dans un match d’un tel niveau. En parallèle, assurer le maintien avec un groupe aussi jeune reste un défi.

Je préfère me concentrer sur les aspects positifs : dans ce contexte, le contenu du match a été très bon. Nous avons maîtrisé le jeu et dominé notre adversaire. Antoine (Gauthier) a retrouvé un excellent niveau, et Cheikh (Fall) traverse également une très bonne période. Aujourd’hui, le football n’a pas été juste. Les garçons méritaient un bien meilleur résultat."

Crédit photo : asse.fr