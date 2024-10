Les U19 de l'ASSE continuent leur folle semaine. Après avec disputé le premier des deux matchs en retard qu'ils avaient contre l'OM, les joueurs de Frédéric Dugand se déplaçaient en Corse aujourd'hui. Ils jouaient face au Gazelec Ajaccio pendant cette période de vacances scolaires normalement propices à une trêve. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 15h30.

La compo de l'ASSE

Houngbo-civier - Hornech, Camara, Boukadida, Ben Rahem - Zerga, Gadegbeku, El Jamali - Grillot, Cheick, Nativoha.

Sont entrés en jeu : Ben Tiba, Yvars, Achour, Tatuszka.

Résumé de la rencontre

Les Verts se déplaçaient avec une équipe différente que celle alignée contre l'Olympique de Marseille. En effet, les U19 devaient composer sans Meyvin Agesilas et Enzo Mayilla. Le premier a été l'un des grands artisans de la victoire contre les phocéens. Sa créativité et son explosivité ont manqué lors de ce match. En effet, l'attaque stéphanoise n'a pas su forcer la décision et ouvrir la marque. Nativoha (U17) et Grillot (arrière gauche de formation) ont remplacé Agesilas et Mayilla, titulaires comme ailier contre l'OM. L'ASSE a donc ramené un point de Corse après un score nul et vierge de 0-0.

C'est un résultat nul et vierge qui vient conclure une semaine à 4 points sur 6. Un résultat qui place les coéquipiers de capitaine Luan Gadegbeku à la 4e place du classement de cette poule. L'ASSE pointe à 7 points du leader Ajaccio. Pour rappel, les deux premiers de la poule accéderont aux playoffs.

Pour la prochaine rencontre de championnat, les coéquipiers de Fodé Camara recevront le Montpellier Hérault le dimanche à 15h. Une rencontre face à un des cadors de la poule qui permettra une nouvelle fois de se jauger pour définir les réels objectifs de cette saison 2024-2025. Les joueurs de Frédéric Dugand sont prévenus, chaque match sera difficile et cette rencontre au Gazelec l'a une nouvelle fois prouvée !

