L'ASSE s'est inclinée 4-2 à Angers hier. Gautier Larsonneur s'est exprimé au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire à l'issue de la rencontre. Extraits.

"Ils ont parcouru des centaines de kilomètres. On n’a pas été à la hauteur."

Gautier Larsonneur (ASSE) : « On ne s’attendait pas à finir meilleure défense de Ligue 1, c’est un fait. On est une petite équipe de Ligue 1, mais il faut faire bien mieux. On prend trop de buts, c’est évident. Il faut être plus solide, car si on veut espérer quelque chose, on ne peut pas encaisser 2, 3 buts ou plus à chaque match. Ce qui est regrettable ce soir, c'est que si on n’avait pas fait d’erreurs en début de match, si on n’avait pas eu ces sauts de concentration…

Offensivement, on a proposé des choses très intéressantes. Mais aujourd’hui, on s’en fiche complètement, car ce qu’on retient, c’est qu’on a pris 4 buts et perdu 4-2. Il faut maintenant corriger toutes ces erreurs. En défense, ce sont les 11 joueurs qui doivent défendre. C’est facile de pointer du doigt le gardien ou les défenseurs, mais c’est une responsabilité collective. Offensivement, on a fait de bonnes choses, certains joueurs ont apporté. Il y a des points positifs, mais quand on encaisse 4 buts, on ne retient malheureusement pas cela. (...) Batubinsika est grand, il sait qu’il a raté le ballon sur le dernier but. Ca arrive, tout le monde fait des erreurs au cours d’une saison. »

« Je comprends la réaction des supporters (ndlr : les sifflements depuis le parcage). On encaisse 4 buts à l’extérieur, ils ont parcouru des centaines de kilomètres. On n’a pas été à la hauteur, on ne leur a pas offert ce qu’ils méritaient. Ces gars-là se déplacent chaque week-end, et on doit faire bien mieux pour au moins conserver un peu de fierté. Ne pas prendre 4 buts contre Angers en étant Saint-Étienne. »